جهت گیری وزارت نیرو در بودجه 90 عدالتخواهانه است

به گزارش خبرنگار مهر، ستار هدایتخواه نماینده دنا و بویراحمد در جلسه علنی روز یکشنبه و در بررسی طرح استیضاح وزیر نیرو در مخالفت با انجام این استیضاح طی سخنانی گفت: انتظار این بود که همکاران استیضاح کننده به درخواست 153 نماینده که خواسته بودند طرح استیضاح پس گرفته شود توجه می کردند.

وی گفت: در شرایطی هستیم که کشورهای منطقه نگاه ویژه ای به کشور دارند و دولت تلاش می کند مشکلات مناطق مختلف را حل کند هر چند استیضاح حق نمایندگان است اما انتظار داشتیم به خرد جمعی توجه شود.

هدایتخواه یکی از دلایل عدم تحقق مطالبات در حوزه وزارت نیرو را بودجه های اختصاص یافته به این حوزه و همچنین تحریم ها و محدودیت های ایجاد شده از جانب دشمنان خواند.

نماینده دنا و بویراحمد یادآور شد: طبق برآوردی که صورت گرفته بودجه مورد نیاز برق و آب کشور 15 هزار میلیارد تومان است که در سال 89، 3 هزار و 300 میلیارد تومان تصویب شد و در سال 90، در بودجه پیشنهادی مبلغ 3 هزار و 900 میلیارد تومان برای این حوزه پیش بینی شده است. بنابراین قطعا شرایط حکم می کند برای پیش بینی بودجه در پروژه های مختلف اولویت بندی صورت گیرد.

هدایتخواه گفت: اگر اولویت پروژه های مرزی و نیمه تمام مورد توجه قرار گیرد اعتراف خواهید کرد که همه خواسته ها برآورده نخواهد شد و 74 درصد مطالبات بی پاسخ خواهد ماند.

وی تصریح کرد: هر کدام از ما نمایندگان در حوزه های انتخابیه با مشکلاتی مواجه هستیم اما وقتی می خواهیم درباره عملکرد وزیر قضاوت کنیم باید به شاخص های کلان توجه کنیم. مجلس جایی است که باید نگاهی کلان نگر در آن حاکم باشد نگاه بخشی یا منطقه ای در شان مجلس نیست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مدت کوتاه تصدی وزارت نیرو از سوی نامجو اشاره کرد و گفت: طبق کمیسیون ماده 32 دولت بسیاری از پروژه ها کار مطالعاتیشان بیش از یک سال به طول می انجامد و بسیاری از پروژه هایی که از سوی استیضاح کنندگان به عنوان نقص عنوان شد از پروژه هایی است که کار مطالعاتی و مقدماتی آن در دوره وزارت نامجو انجام نشده است.

هدایتخواه گفت: باید توجه کنیم بخشی از فاصله ها میان مناطق کمتر توسعه یافته و توسعه یافته در کشور ناشی از عملکرد گذشته است و پر کردن این شکاف زمان نسبتا طولانی می برد به خصوص در بخش آب که مطالعات آن چند سال به طول می انجامد چه برسد به اجرایی شدن آنها.

نماینده دنا بر جهت گیری عدالتخواهانه دولت و وزارت نیرو تاکید کرد و گفت: طرح های پیشنهاد شده وزارت نیرو در بودجه 90 عمدتا به مناطق کمتر توسعه یافته اختصاص دارد. 27 طرح جدید به مناطق کمتر توسعه یافته اختصاص یافته همچنین برق دار کردن کلیه روستاهای بالای 20 خانوار و توجه به آب شرب روستاها از جمله اهداف دولت در بودجه 90 است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش بهره وری و صرفه جویی در هزینه ها در وزارت نیرو و همچنین تلاش برای جمع آوری انشعاب غیر مجاز، اصلاح الگوی مصرف برق در بخش های تجاری و صنعتی و صرفه جویی در گاز مصرفی نیروگاه ها اشاره کرد.