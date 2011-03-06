بزرگان طنز تبریز در "آخرین مهلت" گرد هم می آیند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی طاهرفر کارگردان "آخرین مهلت" در این خصوص گفت: آخرین مهلت سریالی است که پس از مدت ها تمامی بازیگران طنز آذربایجان شرقی را کنار هم جمع کرده تا لحظاتی شاد را برای مخاطبان شبکه استانی سهند ایجاد کند.

طاهرفر با اشاره به مضمون سریال گفت: داستان درباره جوان مسافرکشی به نام مهلت است که با از دست دادن تاکسی فرسوده اش برای تامین هزینه خودروی جدید دچار مشکلاتی می شود.

وی افزود: مهلت اسیر یک توطئه سرقت شده و به عنوان مظنون اصلی تحت تعقیب قرار می گیرد که طی ماجراهایی تصمیم می گیرند مجرمان را بیابند.

طاهرفر با اشاره به ویژگی های خاص این سریال اظهار داشت: اجرای متفاوت بازیگران طنز استانی و نگاهی متفاوت به مقوله طنز اجتماعی در قالب طنزهای موقعیت و کلامی از جمله نکاتی است که در آخرین مهلت به کار رفته است.

وی خاطرنشان کرد: در این سریال تلاش کردیم تا چشم اندازی جدید به آنچه تا کنون به عنوان جریان طنز در استان اتفاق افتاده داشته باشیم که این اتفاق با بهره گیری از خلاقیت تمامی عوامل صحنه اعم از کارگردانی، بازیگران، نگارش، طراحی صحنه و گریم و مخصوصا موسیقی به ظهور رسیده است.

طاهرفر با اشاره به حضور هاشم چاووشی در آخرین مهلت یادآور شد: این سریال به نوعی پل آشتی آقای چاووشی با صدا و سیمای آذربایجان شرقی شد که امیدوارم این تجربه برای وی شیرین باشد.

آخیر مهلت سریال طنزی به کارگردانی علی طاهرفر و تهیه کنندگی بابک نهرین و محمد رسولی است که در 13 قسمت 40 دقیقه ای سه شنبه هر هفته از شبکه استانی آذربایجان شرقی پخش می شود.

نادر ساعی ور نویسنده و سید جواد موسوی و رضا احسان پیشه به عنوان مدیران تصویربرداری این سریال حضور دارند.

هاشم چاووشی، بابک نهرین، ناصر هاشمی، علیرضا رنجی پور، فاطمه شکری و پرویز ظرافت نیز اصلی ترین بازیگران آخرین مهلت را تشکیل می دهند.

علی طاهرفر پیش از این سریال "آخیر سودا" را برای شبکه سهند ساخته بود و نویسندگی و کارگردانی بیش از 10 مجموعه تلویزیونی و 20 فیلم کوتاه و مستند را در کارنامه خود دارد.