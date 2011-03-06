به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، در هفته اول از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 16 میزبان رقابت‌ها در مجموع 171 هزار و 832 تماشاگر در ورزشگاه‌ها داشتند که نرخ متوسط 10 هزار و 740 تماشاگر در هر بازی را به ثبت رساندند.

"شانگهای شنهوا" چین پس از هانگژو کرین تاون با 20 هزار و 36 تماشاگر رتبه دوم بیشتر تماشاگران بازی هفته اول لیگ قهرمانان آسیا را بدست آورد و البته توانست کاشیما آنتلرز ژاپن را با تساوی بدون گل متوقف کند.

استقلال با داشتن 15 هزار تماشاگر به همراه دو میزبان دیگر سومین رتبه این فهرست را بدست آوردند هرچند آبی‌های تهران در بازی با السد در ورزشگاه آزادی با نتیجه تساوی یک بریک متوقف شد.

الهلال عربستان هم در روز شکست 2 بر یک مقابل سپاهان همین تعداد طرفدار را در ورزشگاه کینگ فهد شهر ریاض داشت و تماشاگران بازی پاختاکور النصر هم همین تعداد 15 هزار نفر بود.