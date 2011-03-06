200 میلیون دلار در زمینه فناوری نوین در صنعت حفاری سرمایه گذاری شد

به گزارش خبرگزاری مهر از اهواز، حیدر بهمنی با تاکید بر ضرورت استفاده از فناوریهای نوین در صنعت حفاری نفت و گاز کشور افزود: شرکت ملی حفاری ایران از بدو تاسیس در سال 1358 وارث تجهیزاتی فرسوده و به جا مانده از شرکتهای خارجی فعال در ایران بود که در سه دهه تلاش ضمن افزایش ناوگان عملیات حفاری از شش دستگاه به 60 دستگاه حفاری، در زمینه به روز رسانی، ارتقای کیفی و تجهیز آنها به آخرین تکنولوژی روز دنیا اقدامات مؤثری را به عمل آورده است.



بهمنی ادامه داد: این شرکت ضمن تجهیز دستگاه های حفاری به گرداننده فوقانی (تاپ درایو) و بهره گیری از حفاری فرو تعادلی، در زمینه حفاری افقی و جهت دار نیز از جدیدترین و پیشرفته ترین فن آوری روز جهان استفاده می کند.

وی افزود : هم اکنون 15تیم از زبده ترین کارشناسان ایرانی با گذراندن دوره های آموزشی ویژه خدمات حفاری افقی و جهت دار را در این شرکت ارائه می دهند.



مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با اشاره به نقش نیروی انسانی در توسعه فناوریهای نوین در صنایع نفت وگاز گفت: اصولاً تجهیزات و امکانات بدون نیروی انسانی معنایی ندارد بنابراین نیروی انسانی آموزش دیده و خلاق می تواند نقش بسیار سازنده ای در توسعه صنایع داشته باشد.



وی با تاکید بر نقش نیروی انسانی در حفاری چاه های نفت و گاز گفت: پیش از انقلاب اسلامی، ستاد و مهندسی شرکتهای حفاری در خارج از کشور بوده و همواره سعی می کردند تا در سطوح پائین عملیاتی از نیروی انسانی ایرانی استفاده کنند، پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تاسیس شرکت ملی حفاری ایران یکی از بزرگترین چالشهای پیش روی این شرکت، بحث مهندسی و راهبرد عملیات حفاری بود.



بهمنی افزود: در این راستا با تاسیس آموزشگاه تکنولوژی حفاری در گام نخست آموزشهای حین خدمت در دستور کار قرار گرفت و متعاقب آن با جذب نیروهای متخصص و تحصیلکرده در مقاطع لیسانس، فوق لیسانس و دکترا، تحولی بزرگ در این شرکت صورت گرفته به طوریکه در حال حاضر بیش از چهار هزار نیروی متخصص در بخش های مختلف فنی و مهندسی هدایت و راهبری دستگاه های حفاری را عهده دار هستند.