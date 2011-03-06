50 میلیون هکتار مراتع کشور قابلیت برداشت گیاهان دارویی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد گرشاسبی پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه نشست تخصصی مرتعداری در گرگان، با بیان اینکه بحث مراتع جدا از منابع طبیعی و منابع طبیعی جدا از کشاورزی نیست گفت: مراتع سهم قابل توجهی در اقتصاد ملی کشور دارد و بیشترین بخش منابع طبیعی که دچار آسیب شده همین مراتع می باشد و بلای طبیعی بحث قابل توجهی است

وی اظهار داشت: مراتع جایگاه ویژه ای در بحث تولید علوفه و اقتصاد کشور دارا است و در مراتع چیزی که باید اتفاق بیفتاد بحث تغییر کارکردهای مرتع است.

وی افزود: چیزی که ما را دچار مشکل کرده بحث قابلیت دولت و مردم بوده و بهره بردار ما خیلی مطمئن نیست در برابر تغییر کاربری ها سرمایه گذاری کند.

گرشاسبی عنوان کرد: امروزه کسی خوب می تواند در منابع طبیعی کار کند که رابطه انسان و محیط را درک کرده باشد و مدیریت یک سویه تاثیری ندارد.

معاون انجمن جنگلهای ایران گفت: ما معتقدیم ضابطه هایی که در نظام بهره برداری وجود دارد باید تغییر کند، گرچه از نظر قانونی محکم است ولی از نظر فنی محکم نیست.

وی بیان داشت: هر کار اجرایی که در احیای مرتع صورت می گیرد باید توسط خود بهره بردار صورت بگیرد و حضور ما در جمع شما حمایت از این تشکلها و تقویت این تشکلها می باشد.

پروفسور پسرک لی از اساتید دانشگاه ویرجینیا با بیان اینکه در کشورهای پیشرفته برای موفقیت یک طرح، آموزش، پژوهش و ترویج در یک راستا قرار می گیرند گفت: مشکل ما در ایران این است که هر کسی که در رشته مرتع فارغ التحصیل می شود فکر می کند باید پشت میز بنشیند.

وی در ادامه به بیان تجربیات خود در جنوب آمریکا و روش کار در آنجا پرداخت.