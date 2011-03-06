جزئیات پذیرش بدون کنکور دکتری در دانشگاه صنعتی اصفهان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه صنعتی اصفهان برای متقاضیان دانش آموخته ممتاز دوره کارشناسی ارشد شرایط پذیرش بدون کنکور را اعلام کرد.

متقاضیان برای کسب امتیاز لازم در پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی اصفهان باید دانش آموخته از مقطع کارشناسی ارشد بعد از شهریور 87 و حداکثر تا آخر شهریور 90، دارای معدل کل حداقل 17 در دروس و نمره ارزشیابی 18 و بالاتر در پایان نامه باشند.



برخی مستندات علمی که داوطلبان می بایست هنگام بررسی سوابق علمی به همراه داشته باشند به این شرح است: انتشار دو مقاله کامل مبتنی بر پایان نامه در مجلات علمی پژوهشی معتبر، کسب رتبه 1 تا 3 در آزمون سراسری کارشناسی ارشد رشته مربوطه که توسط سازمان سنجش برگزار می شود، کسب رتبه پنج درصد بالا میان دانش آموختگان هم رشته در سال دانش آموختگی در مقطع کارشناسی ارشد و انتشار حداقل یک مقاله کامل در مجلات علمی پژوهشی معتبر مبتنی بر پایان نامه کارشناسی ارشد نیز برخی از شرایط است.



پذیرش نهایی بر اساس بررسی مدارک و سوابق داوطلبان صورت می گیرد.



به مدارک ناقص ( به جز ارزشیابی پایان نامه و گواهی رتبه برای دانشجویان فعلی) و یا دریافت شده بعد از 25 اسفندماه جاری ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ثبت نام به صورت اینترنتی از طریق آدرس http://golestan.iut.ac.ir انجام خواهد شد و داوطلبان تا 25 اسفند فرصت دارند در این زمینه اقدام کنند.

دانشگاه صنعتی اصفهان در رشته های شیمی، فیزیک، ریاضی، مهندسی نساجی، مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، مهندسی شیمی، مهندسی عمران، مهندسی صنایع، مهندسی مکانیک، مهندسی مواد، بیومواد(مشترک با دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)، نانو مواد(مشترک با دانشگاه صنعتی مالک اشتر)، خاکشناسی و علوم مرتع دانشجوی بدون کنکور دکتری می پذیرد.