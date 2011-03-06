مهلقا جام بزرگ در جمع 10تیرانداز برتر جهان قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین رده بندی منتشر شده از سوی سایت فدراسیون بین المللی تیراندازی مهلقا جام بزرگ با درخشش در مسابقات قهرمانی جهان آلمان و کسب سهمیه المپیک(مردادماه)، کسب مدال در مسابقات دانشجویان جهان، کسب دو مدال در بازیهای آسیایی گوانجو در جمع 10 تیرانداز برتر جهان در ماده تفنگ بادی 10 متر زنان قرار گرفته است.

جام بزرگ در مجموع در سال 2010 و 2011 رنکینگ یک رقمی خود را حفظ کرده است. وی در پایان مسابقات جهانی آلمان در رده هفتم، در پایان بازیهای آسیایی در رده نهم و در سومین ماه میلاد سال 2011 در رده هشتم جهان ایستاده است.