به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون فرهنگی بنا به پیشنهاد وزارت نفت با برگزاری نهمین گردهمایى بین المللى پتروشیمى توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی از تاریخ 24 تا 25 اردیبهشت ماه سال 1390 در تهران موافقت کردند.

همچنین تاکنون هشت همایش بین المللی با عنوان "همایش بین المللی پتروشیمی" در سالهای 1378 تا 1387 از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی بزگزار شده است و نهمین گردهمایی هم به منظور دستیابی به آرمانهای منطقه ای و جهانی صنعت پتروشیمی و ایجاد زمینه ای برای سرمایه گذاران داخلی و بین المللی به منظور صادرات و تولید مواد پتروشیمی برگزار می شود.

این مصوبه را محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ کرده است.

