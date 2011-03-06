توسعه همگانی هدف فدراسیون اسکیت است/ آموزش را اولویت قرار دادیم

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید وزیری امروز یکشنبه ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: در راستای هدفی که در آغاز سال 89 مدنظر قرار دادیم، توزیع عادلانه فرصت بین تمام استانها در سطح کشور، توجه به نونهالان و نوجونان و توجه به بانوان را سر فصل برنامه برای رسیدن به هدفمان کردیم.



وی ادامه داد: برای توسعه زیرساختها در این رشته ورزشی، مناطقی را که مستعد در این زمینه بودند را شناسایی و پیست های مورد نیاز را احداث کردیم. به عنوان مثال با توجه به هوای بندرعباس یکی از پیست ها در این مکان احداث شد تا در فصول سرما مسابقات در این پیست انجام شود و یا با توجه به ارتفاع شهر بروجرد یکی از پیست ها نیز در این مکان مورد بهره برداری قرار گرفت.



رئیس فدراسیون اسکیت تصریح کرد: به لحاظ زیرساختی در سال 89 بسیار موفق بودیم چرا که پیست ها مختلفی در اکثر استانها مورد بهره برداری قرار گرفت که این زمینه ساز همگانی کردن این رشته نیز بود.



وی با اشاره به برگزاری منظم مسابقات لیگ و قهرمانی کشور ادامه داد: مسابقات لیگ اسکیت در سال 89 با استقبال تعداد زیادی از تیم ها همراه بود چرا که 38 تیم برای حضور در رقابت ها اعلام آمادگی کردند و مسابقات با کیفیت بالا و بسیار نزدیک دنبال می شد. همچنین برای شناسایی نفرات مستعد با برگزاری مسابقات قهرمانی کشور در رده های سنی نوجوانان و نونهالان در این راستا گام برداشتیم.



وزیری با اشاره به اهمیت آموزش در این رشته تاکید کرد: بحث آموزش از دیگر اهداف فدراسیون در این سال بود به همین خاطر کارگاه های آموزشی در زمینه داوری و مربی گری برگزار شد .همچنین برای بالا بردن علم روز ورزش اسکیت از دانش مربیان خارجی استفاده کردیم. در کل حدود 39 دوره آموزشی برگزار و 1100 نفر از مربیا ن و داوران مدارک خود را گرفتند.



رئیس فدراسیون اسکیت با اشاره به رویدادهای مهم قهرمانی در سال 89 اضافه کرد: طی یک سال اخیر تیم اسکیت ایران در رویداد های ورزشی مهمی حضور پیدا کرد .تیم نونهالان و نوجوانان با اعزام به مسابقات اوپن کره جنوبی با کسب 35 مدال به کشورمان بازگشت همچنین در رشته سرعت تیم جوانان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا 4 مدال به ارمغان آوردند.



وزیری افزود: تیم سرعت ایران راهی مسابقات جهانی کلمبیا شد و با اقتدار با شش پله صعود نسبت به دوره گذشته از جایگاه 19 به 13 ارتقا پیدا کرد. دو نماینده کشورمان نیز در بازی های آسیایی گوانگژو حضور پیدا کردند و که هر دو نماینده در جایگاه هفدم آسیا ایستادند.