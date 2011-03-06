آذربایجان شرقی رتبه نخست فرآورده های لبنی کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مسعود محمدیان صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه آذربایجان شرقی با تولید سالانه 899 هزار و 630 تن شیرخام، رتبه سوم کشوری را داراست، گفت: همچنین استان آذربایجان شرقی با 9 میلیون و 764 هزار و 562 واحد دامی، رتبه دوم جمعیت دامی را در کشور از آن خود ساخته است.

محمدیان ضمن بیان اینکه انواع مختلف محصولات لبنی همچون ماست، شیر، خامه، کره و پنیر در استان تولید می شود، گفت: از 833 واحد فرآوری فعال محصولات لبنی در سطح کشور، 57 واحد به ظرفیت 560 هزار تن به استان آذربایجان شرقی تخصیص یافته و مقدار چهار هزار تن نیز بصورت سنتی در سطح استان فراوری می شود.

وی میزان صادرات و ارز آوری فرآورده های لبنی استان را در حدود 100 میلیون دلار در سال عنوان کرده و تاکید داشت: تولید فرآورده های لبنی علاوه بر خود استان جوابگوی استان های دیگر نیز هست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اضافه کرد: باتوجه به تولید مازاد بر مصرف تولید محصولات مختلف لبنی در استان، تلاش مدیران این سازمان بر افزایش میزان صادرات این محصولات معطوف شده و تلاش می شود تا ضمن حمایت از تولیدکنندگان و بهره برداران این بخش، میزان صادرات غیرنفتی استان از بابت محصولات کشاورزی افزایش یابد.

محمدیان تزریق تسهیلات سرمایه در گردش و پرداخت بموقع سرمایه در گردش برای خرید مواد اولیه در فصل خرید را از مشکلات این بخش دانست و گفت: اکثر واحدها به علت عدم توانایی مالی یک شیفته کار می کنند در صورتیکه این امکان وجود دارد در صورت تامین اعتبار بصورت سه شیفته نیز فعالیت کنند.

مسعود محمدیان به بالا بودن مصرف سرانه محصولات لبنی در استان نسبت به سرانه مصرف کشور اشاره کرده و افزود: سرانه مصرف لبنیات در استان 120 کیلو گرم در سال است .

در این نشست مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان نیز با اشاره به اینکه هر فرد بالغ بنا به توصیه سازمانهای ملی و بین المللی روزانه باید نیم لیتر شیر مایع، 25 تا 35 گرم پنیر و 200 گرم ماست مصرف کند، گفت:حداقل نیاز هر فرد به شیر در سال 156 کیلوگرم بوده و در شرایط مطلوب 300 کیلوگرم است .

منوچهر باغبان حقی به ضرورت افزایش تنوع محصولات تولیدی توسط صنایع لبنی استان اشاره کرد و گفت: ترغیب و تشویق جامعه به مصرف شیر و محصولات لبنی با بیان مزایا و ارزش غذایی آنها همچون ( ارزش بیولوژیکی بالا، سرشار از مواد مغذی بویژه کلسیم و ریبوفلاوین( B2 ) و پروتئین با کیفیت بالا) و تداوم تخصیص یارانه به شیر می تواند در بالا رفتن مصرف سرانه آن مؤثر باشد.

باغبان حقی افزایش ظرفیت دام مولد در واحدهای گاوداری صنعتی را جهت افزایش درآمد و کاهش قیمت تمام شده محصول، مؤثر دانست و افزود: تسریع در روند احداث خط تولید شیر خشک توسط شرکت صنایع شیر ایران در استان به منظور جذب شیر خام مازاد بر مصرف و تبدیل آن به شیر خشک می تواند نسبت به حل مشکل شیر مازاد استان نقش اساسی ایفا کند .

گفتنی است نخستین همایش یک‌روزه بررسی مسائل و مشکلات تولید شیرخام در استان تحت عنوان همایش «شیر و چالشهای آن» با هدف افزایش میزان مصرف سرانه شیر در بین خانوارها، روز پنجشنبه 19 اسفند ماه در تالار اجتماعات دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز برگزار می شود.