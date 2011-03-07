مراسم نوروز سرشار از انسانیت و اخلاقی است

دکتر بهرام امیراحمدیان در مورد شاخصهایی که نوروز را در میان مراسم دیگر فرهنگها متمایز و منحصر به فرد میکند به خبرنگار مهر گفت: یکی زمان برگزاری این جشن است که در موقعیت اعتدال بهاری رخ میدهد. آغاز زایش طبیعت است از این جهت که با دگرگونی طبیعت و فصل زایش همراه است . دوم اینکه این جشن یک هویت تاریخی را از گذشتههای دور بطور مداوم تا امروز دارد که اجرا میشود و هنوز هم با تغییر حکومتها حتی در منطقه آسیای مرکزی این جشن پابرجاست.
استاد مطالعات روسیه شناسی دانشکده مطالعت جهان دانشگاه تهران در مورد راز ماندگاری نوروز نیز گفت: در نوروز ویژگیهایی است که این ویژگیها از نظر اخلاق، معرفت و دین مورد توجه است. به جهت اینکه در وهله اول سپاس یزدان به برای نعماتی است که به انسان ارزانی داشته و آغاز فصل زایش است. دیگر به جهت این است که گفته میشودکسانی که با هم کدورت داشتند آشتی کنند، فرهنگ آشتی و دوستی را تبلیغ میکند.
وی افزود: سوم اینکه رفتن کوچکترها به دیدن بزرگترها ، بزرگی را اهمیت میدهد و نسلها را به یکدیگر نزدیک میکند. مسئله دیگر این است که مردم به عیادت بیماران و درماندگان میروند. دیگر اینکه همانطور که طبیعت نو میشود مردم کهنگی و ماندگیها را از افکار و دلها و ذهنشان دور میریزند. از این جهات نوروز ماندگار مانده و کمتر مراسمی به آن میرسد.
این محقق و پژوهشگر حوزه علوم سیاسی در مورد اینکه تاچه اندازه میتوان فرهنگ ایرانی را از دریچه نوروز شناخت گفت: فرهنگ ایرانی بدون نوروز معنا نمیدهد. زیرا تمام ویژگیهای یک فرهنگ خوب در نوروز مستتر است. کمک به مستمندان، عیادت بیماران، آشتی کردن و فرهنگ دوستی را توسعه دادن، سپاسگذاری به درگاه یزدان با سفرهای که میچینند.
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