مراسم نوروز سرشار از انسانیت و اخلاقی است

دکتر بهرام امیراحمدیان در مورد شاخصهایی که نوروز را در میان مراسم دیگر فرهنگها متمایز و منحصر به فرد می‎کند به خبرنگار مهر گفت: یکی زمان برگزاری این جشن است که در موقعیت اعتدال بهاری رخ می‏دهد. آغاز زایش طبیعت است از این جهت که با دگرگونی طبیعت و فصل زایش همراه است . دوم اینکه این جشن یک هویت تاریخی را از گذشته‏های دور بطور مداوم تا امروز دارد که اجرا می‎شود و هنوز هم با تغییر حکومتها حتی در منطقه آسیای مرکزی این جشن پابرجاست.

استاد مطالعات روسیه شناسی دانشکده مطالعت جهان دانشگاه تهران در مورد راز ماندگاری نوروز نیز گفت: در نوروز ویژگیهایی است که این ویژگیها از نظر اخلاق، معرفت و دین مورد توجه است. به جهت اینکه در وهله اول سپاس یزدان به برای نعماتی است که به انسان ارزانی داشته و آغاز فصل زایش است. دیگر به جهت این است که گفته می‎شودکسانی که با هم کدورت داشتند آشتی کنند، فرهنگ آشتی و دوستی را تبلیغ می‎کند.

وی افزود: سوم اینکه رفتن کوچکترها به دیدن بزرگترها ، بزرگی را اهمیت می‎دهد و نسلها را به یکدیگر نزدیک می‏کند. مسئله دیگر این است که مردم به عیادت بیماران و درماندگان می‏روند. دیگر اینکه همانطور که طبیعت نو می‎شود مردم کهنگی و ماندگیها را از افکار و دلها و ذهنشان دور می‏ریزند. از این جهات نوروز ماندگار مانده و کمتر مراسمی به آن می‏رسد.

این محقق و پژوهشگر حوزه علوم سیاسی در مورد اینکه تاچه اندازه می‏توان فرهنگ ایرانی را از دریچه نوروز شناخت گفت: فرهنگ ایرانی بدون نوروز معنا نمی‎دهد. زیرا تمام ویژگیهای یک فرهنگ خوب در نوروز مستتر است. کمک به مستمندان، عیادت بیماران، آشتی کردن و فرهنگ دوستی را توسعه دادن، سپاسگذاری به درگاه یزدان با سفره‏ای که می‎چینند.