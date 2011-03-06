رسانه ملی در آموزش حقوق شهروندی کم کاری کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگردان فیلم "آتش بس" با اشاره به برگزاری جشنواره فیلم شهر گفت: آموزش‌های لازم در این مورد به مردم ارائه نمی‌شود و سینما می‌تواند به عنوان ابزاری مناسب در جهت آمورزش و ترویج فرهنگ شهرنشینی و ارتقای فرهنگ شهروندی ایفای نقش کند.

وی ادامه داد: شهر و شهروندان نسبت به یکدیگر وظایفی دارند، وظیفه شهر این است که امکانات لازم را برای زندگی خوب و رفاه بیشتر به مردم ارایه کند و شهروندان نیز باید به درستی از امکانات شهری استفاده کنند.

این کارگردان گفت: برخی از مردم که در آپارتمان زندگی می‌کنند، همچنان با ضوابط حاکم در این شیوه زندگی که در سال‌های اخیر در کشور گسترش یافته، آشنایی ندارند. متاسفانه با وجود تلاش‌هایی که در این زمینه می‌شود، هنوز جای خالی فرهنگ شهرنشینی و آپارتمان نشینی در ایران احساس می‌شود.

میلانی توضیح داد: بسیاری از مشکلات و مسایل شهری را می‌توان در قالب آثار سینمایی و برنامه‌های تلویزیونی به تصویر کشید. به عنوان نمونه معلولین و بخصوص جانبازان به همه جای شهر دسترسی ندارند و باید پیاده روها و معابر برای عبور آن ها آماده شود.

کارگردان فیلم "واکنش پنجم" افزود: سینما به طور مستقیم نمی‌تواند در آموزش رعایت حقوق شهروندی کمک کند، اما می‌تواند در ضمیر ناخودآگاه افراد اثر بگذارد و به نظر می‌رسد این کار وظیفه رسانه ملی است که بشدت در این زمینه کم کار است.

این کارگردان سینما ادامه داد: سینما و تلویزیون از رسانه‌هایی هستند که توانایی نقد مسوولانه نهادهای شهری و فرهنگی را دارند. اما این در حالی است که وقتی نقدی دلسوزانه در یک اثر سینمایی مطرح می‌شود سازمان‌ها و یا نهادهای شهری از فیلمساز گله می کنند، در حالی که به مضمون و محتوی آن نقد کمتر توجه می‌کنند.

میلانی تاکید کرد: فقط با نقد صحیح و به دور از سیاه نمایی امکان اصلاح جامعه وجود دارد، سخت گیری‌ها و فقدان نبود ظرفیت‌های نقد پذیری از سوی مسوولان سبب شده تا فیلمسازان کمتر به سمت ساخت چنین آثاری بروند و اساسا نقد فضای شهری را به عنوان درونمایه آثار خود قرار نمی‌دهند.

وی تصریح کرد: برای تلطیف و بهترکردن این فضا باید اعتماد سازی در بین مردم انجام شود. مدیران شهری با اعتماد به فیلمسازان می‌توانند فضای شهری را بهبود بخشیده و اینگونه مشارکت مردم در تحقق شهری آرمانی نیز بیش از گذشته خواهد بود.