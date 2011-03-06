به غرب کمک کردم انتظار کمک دارم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارونوت، معمر قذافی می‌گوید او در حال مبارزه علیه تروریسم است وغرب باید به وی کمک کند تا در این مبارزه پیروز شود.



وی که با نشریه فرانسوی "ژورنال دو دیمانش" گفتگو می کرد افزود: تعجب می‌کنم که چرا هیچ کس نمی‌فهمد این مبارزه‌ای علیه تروریسم است. در این چند سال گذشته ما به شما کمک‌های زیادی کرده‌ایم. پس چرا وقتی که ما اینجا در حال مبارزه علیه تروریسم هستیم هیچ‌کس به ما کمک نمی‌کند؟

گفتنی است اواخر امروز متن کامل مصاحبه وی با این مجله منتشر خواهد شد.



این درخواست کمک در حالی است که رهبران کشورهای غربی و سازمان های بین المللی و مجامع حقوق بشری با انتقاد از معمر قذافی، سرکوب معترضین را محکوم کرده‌اند.