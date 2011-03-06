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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۳۱

بارش تگرگ در میناب سه میلیارد تومان خسارت برجای گذاشت

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی میناب گفت: بارش شدید تگرگ همراه با طوفان به سه هزار و500 هکتار از اراضی کشاورزی میناب خسارت زد و سه میلیارد تومان خسارت برجای گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر در میناب، موسوی زاده افزود: بارش شدید تگرگ همراه با طوفان به سه هزار و500 هکتار از اراضی کشاورزی میناب خسارت وارد کرد و سه ونیم میلیارد تومان خسارت برجای گذاشت.

بارش شدید تگرگ همراه با طوفان در بخش توکهورهشبندی، روستاهای دهستان گوربندو چراغ آباد درحدود سه هزارو 500هکتار از زمینهای کشاورزی و صیفی جات بین 80 تا 90درصد خسارت وارد کرد.

وی با بیان اینکه بیشترین خسارات وارده به محصولات گوجه فرنگی، فلفل و بادمجان بوده است ابرازداشت: کارشناسان جهاد کشاورزی به منظور بررسی بیشتر و برآورد ریالی خسارت  احتمالی بیشتر به منطقه اعزام شده اند و در حال بررسی هستند.

پیش از این  نیز در سال جاری بارندگی در میناب  به بخشهای مختلف باغبانی زارعت و دام در میناب130 میلیارد ریال خسارت وارد کردکه در این بارندگیها محصولات زراعی میناب شامل گوجه فرنگی، بادمجان، پیاز، فلفل در روستاهای هشتبندی، راونگ، زر توجی و تلنگ، تلنگ انباری، تلنگ کشتاران و تلنگ گهرود و کریان متحمل خسارت شدند.

کد مطلب 1267973

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