به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین دوره مسابقات سه گانه قهرمانی کشور روز گذشته با حضور 200 ورزشکار از 27 استان کشور در چهار رده سنی به میزبانی بندرعباس برگزار شد. مقصود شبیری از تیم زنجان در رده سنی بزرگسالان با حدنصاب 2 ساعت، 9 دقیقه و 42 ثانیه در رده بزرگسالان به مقام نخست دست یافت. فرشاد دادفر از اصفهان در این رده سنی با رکورد 2 ساعت و 11 دقیقه و 8 ثانیه در جایگاه دوم ایستاد و "کارن قاراخانیان" از تیم اصفهان با زمان 2 ساعت و 11 دقیقه و 42 ثانیه به مقام سوم رسید. در رده سنی بزرگسالان استان‌های‌ اصفهان، زنجان و آذربایجان شرقی به ترتیب اول تا سوم شدند.

در رده سنی امید مسابقات سه‌گانه قهرمانی کشور نیز احسان امینیان، فرهاد حسن زاده و بهزاد نوبری‌زاده از شهرکرد، فارس و آذربایجان شرقی به ترتیب اول تا سوم شدند.

این مسابقات در رده سنی نوجوانان نیز برگزار شد که در این رده سنی محمد غزنچای از سمنان، سیدمحمد حسینی از گلستان و امیر رفیعی از زنجان به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

عنوان قهرمانی مسابقات سه گانه قهرمانی کشور در رده سنی نونهالان نیز به سعید صاحبی از اصفهان رسید و محمد بناء خسروی و شایان منتظرالظهور از استان‌ها خراسان رضوی و اصفهان در این رده سنی به ترتیب دوم و سوم شدند.

مرحله نهایی سومین دوره مسابقات سه‌گانه باشگاه‌های کشور در رده سنی بزرگسالان نیز روز گذشته برگزار شد که در نهایت احسان امینیان از تیم هیئت شهرکرد با حدنصاب 2 ساعت و 8 دقیقه و 40 ثانیه به مقام نخست دست یافت و مقصود شبیری از تیم مقاومت بسیج زنجان با رکورد 2 ساعت و 9 دقیقه و 42 ثانیه دوم شد و فرهاد حسن‌زاده از تیم یاسوج با زمان 2 ساعت و 10 دقیقه و 5 ثانیه به مقام سوم اکتفا کرد.

مسابقات رده سنی جوانان در هر دو مسابقه باشگاهی و قهرمانی کشور به دلیل نامساعد بودن شرایط جوی به زمان دیگری موکول شد. این مسابقات به میزبانی منطقه یکم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در بندرعباس برگزار شد.