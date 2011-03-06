رادیو البرز دیدار و گفتگو با مفاخر را آغاز کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، رادیو البرز برنامه ای تحت عنوان دیدار با چهره ها و مفاخر البرز در زمینه های گوناگون را در دستور کار خود قرار داده است.

در این برنامه ها علاوه بر دعوت از شخصیتهای فرهنگی، ورزشی، علمی و اجتماعی البرز برای حضور در شبکه رادیویی مدیران این شبکه خود از نزدیک با سر زدن به این چهره های ماندگار ضمن دیدار و رفتن به منازل این چهره ها با یادآوری افتخارات انان این شخصیتها را تکریم می کنند.

در این دیدارها مدیریت شبکه به همراه برنامه سازان این شبکه در دیداری صمیمی پای صحبت پیشکسوتان و افتخار آفرینان شهر در عرصه های مختلف می نشینند و راهکارهای بهره گیری از دانش و تجربیات این افراد در برنامه های رادیویی را بررسی می کنند.

در اجرای همین برنامه، روز جاری علی سیفی به همراه چند تن از اهالی رادیو البرز به منزل استاد میرجلال الدین کزاری رفت و ضمن دیدار با این استاد بزرگ ادبیات از نزدیک با وی گفتگو کرده و از وی برای حضور در رادیو البرز دعوت کرد.

وی هدف از اجرای این برنامه و رفتن به منازل چهره ها و نخبگان علمی را تکریم این شخصیتها که اغلب امروز در شمار پیشکسوتان هستند، عنوان کرد و گرامیداشت همیشگی این شخصیتهای بزرگ که منشا خدمات علمی و فرهنگی بسیار به کشور بوده اند را ضروری برشمرد.

وی گرامیداشت چهره های علمی و فرهنگی را از وظایف رسانه ها در زمان حیات این افراد برشمرد و این مهم را رویکرد رادیو البرز عنوان کرد.

در این دیدار استاد کزازی با همان ادبیات شیوا و فارسی سلیس از این اقدام رادیو البرز قدردانی کرد.

در پایان این دیدار مدیر شبکه رادیویی البرز با اهدا لوح و هدیه ای از این استاد بزرگ ادبیات تجلیل کرد.

میرجلال الدین کزازی در دیماه 1327 در کرمانشاه در خانواده ای فرهیخته و فرهنگی که بنیادگذار آموزش نوین در این سامان است، چشم به جهان گشود.

خوگیری به مطالعه و دلبستگی پرشور به ایران و فرهنگ گرانسنگ و جهانی آن را از پدر که مردی آزادمنش و فراخ اندیش و مردم دوست بود به یادگار ستاند.

وی دوره دبستان را در مدرسه آلیانس کرمانشاه گذرانید و از سالیان دانش آموزی با زبان و ادب فرانسوی آشنایی گرفت، وی سپس دوره دبیرستان را در مدرسه رازی به فرجام آورد و آنگاه برای ادامه تحصیل در رشته زبان و ادب پارسی که در چشم او رشته و دانشی است گرامی و سپند، به تهران رفت و در دانشکده ادبیات فارسی و علوم انسانی دانشگاه تهران دوره های گوناگون آموزشی را سپری کرد و به سال 1370 به اخذ درجه دکتری در این رشته نائل آمد.

استاد کزازی از سالیان نوجوانی نوشتن و سرودن را آغاز کرده است و در آن سالیان با هفته نامه های کرمانشاه همکاری داشته و آثار خود را در آنها به چاپ می رسانیده است.

وی اینک عضو هیئت علمی در دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی وابسته به دانشگاه علامه طباطبایی است.

کزازی افزون بر زبان فرانسوی که از سالیان خردی با آن آشنایی یافته است، با زبانهای اسپانیایی و آلمانی و انگلیسی نیز آشناست و تاکنون دهها کتاب و نزدیک به دویست مقاله نوشته است و در همایش ها و بزمهای علمی و فرهنگی بسیار در ایران و کشورهای دیگر سخنرانی کرده است. چندی را نیز در اسپانیا به تدریس ایرانشناسی و زبان فارسی اشتغال داشته است.

کزازی گهگاه شعر نیز می سراید و نام هنری اش در شاعری "زروان" است. ترجمه او از "انه اید ویرژیل" برنده جایزه بهترین کتاب سال شده است و تألیف او "نامه باستان" نیز که در نه جلد به چاپ رسیده است.

وی حائز رتبه نخستین پژوهشهای بنیادی در جشنواره بین المللی خوارزمی شده است و افتخارات بسیاری را نیز در کارنامه خود دارد.