کمیته داوران هندبال دو داور را محروم و جریمه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم هپکو اراک و دانشگاه صنعتی ارومیه در هفته نهم دور رفت رقابتهای هندبال لیگ برتر باشگاه های کشور با نتیجه تساوی به پایان رسید که کمیته داوران فدراسیون با بررسی فیلم این مسابقه و تاثیر اشتباهات قضاوت داوران بر این دیدار، کوبل داوری این مسابقه را محروم و جریمه کردند. به این ترتیب این دو داور در هفته یازدهم و دوازدهم لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور از قضاوت محروم بوده و مبلغ 500 هزار ریال نیز جریمه شدند.