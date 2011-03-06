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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۱۹

کمیته داوران هندبال دو داور را محروم و جریمه کرد

کمیته داوران هندبال دو داور را محروم و جریمه کرد

کمیته داوران فدراسیون هندبال با بررسی فیلم بازیهای دور رفت رقابت‌های لیگ برتر، حکم به محرومیت و پرداخت جریمه کوبل داوری بازی تیم های هپکو و دانشگاه صنعتی ارومیه داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم هپکو اراک و دانشگاه صنعتی ارومیه در هفته نهم دور رفت رقابتهای هندبال لیگ برتر باشگاه های کشور با نتیجه تساوی به پایان رسید که کمیته داوران فدراسیون با بررسی فیلم این مسابقه و تاثیر اشتباهات قضاوت داوران بر این دیدار، کوبل داوری این مسابقه را محروم و جریمه کردند. به این ترتیب این دو داور در هفته یازدهم و دوازدهم لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور از قضاوت محروم بوده و مبلغ 500 هزار ریال نیز جریمه شدند.

کد مطلب 1267976

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