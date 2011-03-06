به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، کارکنان موزه‌های واتیکان طی یک نشست خبری اعلام کردند که قرار است در مرحله اول راهنماهای موزه‌های واتیکان به زبان ایتالیایی برای کم شنواها و زبان اشاره ناشنوایی که به این زبان آشنایی دارند ارائه شود.

در تور نابینایان و کم بینایان، گردشگران می‌توانند دو نسخه های بدلی از آثار سه بعدی و مهم را لمس کنند. این افراد در گروههای هشت نفره می‌توانند با لمس کردن به بررسی اثر کاراواجو بپردازند که مسیح را در حال پایین آوردن از صلیب برای قرار دادن در مقبره آماده می‌کنند نشان می‌دهد.

تجربه اکتشاف محتوای نقاشیها و بافت آن از طریق بررسی لمس نسخه‌های سه بعدی ویژه ، همراه با قرائت متن کتاب مقدس و شعر و پخش موسیقی مذهبی بخشی از این تور را تشکیل می‌دهد.

دومین اثری که گردشگران نابینا می‌توانند به لمس آن بپردازند اثر ملوتزو دافوری است که فرشته‌ای را درحال نواختن چنگ به تصویر کشیده است.

همچنین در جریان تور برای گردشگران نابینا و ناشنوا بروشورهایی به خط بریل و چاپ تیره تدارک دیده شده است.

ماریا سرلوپی کرسینزی مدیر این برنامه جدید در گفتگو با رادیو واتیکان اظهار داشت که این تور مجموعه محرکهایی برای ارتباط برقرار کردن با آثار است که فضای شناختی و احساسی گردشگران را تعمیق می‌بخشد.

برای ناشنوایان هفت کارشناس زبان اشاره ایتالیایی دو روز در هفته این تورها را برگزار می‌کنند. براساس توصیف روزنامه لوسترواتوره رومانی این تور دست کم در ایتالیا منحصربه‌فرد یا بی‌سابقه تلقی می‌شود.