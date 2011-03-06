به گزارش خبرنگار مهر، حضور همزمان دو کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری 1384 در یک مراسم غیر سیاسی عاملی برای توجه ناظران سیاسی به این برنامه شده و حواشی جالبی داشت.

* مراسم در محیطی کاملا دور از شلوغی و آلودگی پایتخت و در منتهی الیه منطقه 22 تهران که در ارتفاعات مشرف به ورد آورد کرج بود برگزار شد .

* قالیباف در سخنرانی خود در زمان صحبت از آلودگی 80 روزه شهر تهران طی سال گذشته به آب و هوای خوش منطقه برگزاری مراسم درختکاری اشاره کرد.

* قبل از برگزاری مراسم دیوار حائلی میان محل ورود مسئولین و بیرون قرار گرفته بود که مشرف به یک دره بود. در قسمت بیرونی این دیوار حائل مرتضی تمدن استاندار تهران با تنی چند از مسئولین و خبرنگاران در حال گفتگو بود. در آن سوی دیوار نیز قالیباف شهردار تهران با عده ای دیگر از مسئولین در حال گپ و گفت بود و هیچ یک متوجه دیگری نشده بودند که پس از آمدن رئیس جمهور این دو همدیگر را دیده و با هم احوالپرسی کردند.

* احمدی نژاد و قالیباف، نهالی را به مناسبت روز درختکاری غرس کردند.

* در این مراسم قبل از رئیس جمهور، محمدباقر قالیباف پشت تریبون ظاهر شد و از اقدامات شهرداری در ایجاد فضای سبز گزارشی ارائه کرد و خواستار اقدام دولت در رفع آلودگی هوای تهران شد. در عین حال شهردار در خلال سخنانش تصریح کرد که هیچ وقت فرصت نکرده است که گزارشی از اقدامات شهرداری درباره هدفمند کردن یارانه ها را به رئیس جمهور ارائه کند.

* قالیباف در بخشی از این مراسم از قانون هدفمندی یارانه ها و نحوه اجرای آن به نیکی یاد کرد.

* به دلیل اینکه رئیس جمهور قرار بود بلافاصله پس از این مراسم در صحن علنی مجلس برای جلسه استیضاح وزیر نیرو حاضر شود برنامه ها به صورت فشرده در حداقل زمان برگزار شد.

* علاوه بر رئیس جمهور و قالیباف، مرتضی تمدن استاندار تهران، محمدرضا تابش نماینده اردکان، برخی از مسئولان شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و همچنین مسئولانی از وزارت جهاد کشاورزی و مدیرانی از شهرداری تهران در این مراسم حضور داشتند.