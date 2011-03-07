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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۲۰

در گفتگو با مهر مهر عنوان شد:

ابلاغ نظام پیشنهادات تا پایان سال/ پاداش ویژه به پیشنهاد کارمندان

ابلاغ نظام پیشنهادات تا پایان سال/ پاداش ویژه به پیشنهاد کارمندان

رئیس امور بهره وری معاونت توسعه و مدیریت انسانی ریاست جمهوری از ابلاغ نظام پیشنهادات تا پایان سال خبر داد و افزود: بر اساس این دستورالعمل در صورت تائید و اجرای پیشنهاد کارمند، 5 درصد از صرفه جوییهای مالی قابل وصول در سه مرحله به کارمند تعلق می گیرد.

ابراهیم رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر از ابلاغ دستورالعمل نظام پیشنهادات تا پایان سال خبر داد و افزود: این دستور العمل در قالب اجرای ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری تدوین و ابلاغ می شود که به واسطه آن نحوه ارائه پیشنهادات سازنده در ارتقاء و تعالی سازمان از سوی کارمندان مورد توجه قرار می گیرد.

وی افزود: بر اساس این دستورالعمل پیشنهادات سازنده ای که از سوی کارمندان به سازمانها ارائه می شود در بانکی ذخیره شده و مورد ارزشیبابی از سوی کارشناسان قرار گرفته و توسط شورایی در مورد نحوه اجرا و میزان بهره وری پیشنهاد بحث می شود.

رئیس امور بهره وری معاونت توسعه و مدیریت انسانی ریاست جمهوری با بیان اینکه این دستورالعمل از سال 90 کاملا اجرایی می شود گفت: پس از مرحله ارزشیابی و موافقت برای اجرای پیشنهاد کارمند پیشنهاد دهنده، با تائید شورای ارزشیابی 5 درصد از صرفه جویی های مالی قابل وصول طرح به کارمند تعلق می گیرد که کارمند در مرحله نخست 20 درصد، مرحله اجرا 20 درصد و پس از بهره برداری 60 درصد الباقی پاداش را دریافت می کند.

وی افزود: به عنوان مثال اگر در یک طرح 100 واحد آپارتمان صرفه جویی شود پنج واحد به عنوان پاداش به کارمند تعلق می گیرد.

کد مطلب 1267980

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