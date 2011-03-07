ابلاغ نظام پیشنهادات تا پایان سال/ پاداش ویژه به پیشنهاد کارمندان

ابراهیم رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر از ابلاغ دستورالعمل نظام پیشنهادات تا پایان سال خبر داد و افزود: این دستور العمل در قالب اجرای ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری تدوین و ابلاغ می شود که به واسطه آن نحوه ارائه پیشنهادات سازنده در ارتقاء و تعالی سازمان از سوی کارمندان مورد توجه قرار می گیرد.

وی افزود: بر اساس این دستورالعمل پیشنهادات سازنده ای که از سوی کارمندان به سازمانها ارائه می شود در بانکی ذخیره شده و مورد ارزشیبابی از سوی کارشناسان قرار گرفته و توسط شورایی در مورد نحوه اجرا و میزان بهره وری پیشنهاد بحث می شود.

رئیس امور بهره وری معاونت توسعه و مدیریت انسانی ریاست جمهوری با بیان اینکه این دستورالعمل از سال 90 کاملا اجرایی می شود گفت: پس از مرحله ارزشیابی و موافقت برای اجرای پیشنهاد کارمند پیشنهاد دهنده، با تائید شورای ارزشیابی 5 درصد از صرفه جویی های مالی قابل وصول طرح به کارمند تعلق می گیرد که کارمند در مرحله نخست 20 درصد، مرحله اجرا 20 درصد و پس از بهره برداری 60 درصد الباقی پاداش را دریافت می کند.

وی افزود: به عنوان مثال اگر در یک طرح 100 واحد آپارتمان صرفه جویی شود پنج واحد به عنوان پاداش به کارمند تعلق می گیرد.