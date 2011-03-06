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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۲۱

نمایشگاه "رقص در طبیعت" در موسسه محک

نمایشگاه "رقص در طبیعت" در موسسه محک

نمایشگاه فروش "رقص در طبیعت" با آثاری از هنرجویان کودک و نوجوان برای کمک به کودکان سرطانی در موسسه محک برگزار ‌شد.

تارا بهبهانی نقاش در مورد این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: این نمایشگاه با 45 هنرجوی کودک و نوجوان شش تا 15 سال در آستانه بهار در موسسه محک بر گزار شد. این پنجمین نمایشگاهی است که در اسفندماه هر سال، از سال 1385 تاکنون برگزار شده است.

وی افزود: هنرمندان کودک و نوجوان این نمایشگاه با هدف کمک به کودکان مبتلا به سرطان گرد هم آمده اند تا بهاری زیباتر و شادتر بسازند. عواید فروش این نمایشگاه صرف درمان کودکان مبتلا به سرطان موسسه محک می‌شود.

نمایشگاه "رقص در طبیعت" از جمعه 13 اسفند از ساعت 16 تا 20 در موسسه محک به نشانی اقدسیه، ابتدای بزرگراه ارتش، سه راه ازگل، بلوار اوشان، بلوارمحک، بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان "محک" برگزار شده است.

کد مطلب 1267981

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