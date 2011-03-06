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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۰۰

طی ماه گذشته/

کرمانیها 48 هزار تماس با مرکز فوریتهای پلیس گرفتند

کرمانیها 48 هزار تماس با مرکز فوریتهای پلیس گرفتند

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون عملیاتهای فرماندهی انتظامی کرمان گفت: در بهمن ماه گذشته تعداد 48 هزار تماس تلفنی با مرکز فوریت های پلیس کرمان برقرار شده است.

سرهنگ محمد ناظری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: در ماه بهمن ماه گذشته حدود 48هزار تماس تلفنی با مرکز فوریت های پلیسی 110گرفته شده است که از این تعداد 21هزار تماس به عملیات تبدیل شده است.

وی تصریح کرد: بر اساس بررسی های انجام شده 21درصد تماسها مربوط به تصادفات، 12درصد نزاع و درگیری و 15درصد مفاسد اجتماعی بوده است.

وی یادآورشد: این تعداد تماس مردمی با 110نشانگر ارتباط خوب و تعامل مردم با خدمتگزاران خود در نیروی پلیس است و پلیس نیز درصدد است استاندارد زمان حضور ماموران خود در صحنه حادثه را تاحد ممکن کاهش دهد.

سرهنگ ناظری افزود: برای جلوگیری و مقابله با تاخیر ماموران در اعزام سریع به محل حادثه اکیپ های نامحسوس برای کنترل گشتی های پلیس 110از سوی این فرماندهی در نظر گرفته شده اند و هرگونه تخلف واحدهای گشت را بررسی و رسیدگی می کنند.

این مقام مسئول ادامه داد: شهروندان نیز باید با تفکیک موارد فوریتی از غیرفوریتی پلیس را حضور به موقع در صحنه حادثه یاری دهند و مسیر عبور ماموران پلیس را باز کرده و اگر موردی از گشتی های پلیس یا ماموران دیدند به شماره 197 به ناحیه انتظامی استان گزارش دهند تا رسیدگی شود.
 

کد مطلب 1267983

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