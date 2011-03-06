تراکتور سازی تبریز برای کسب اولین پیروزی مقابل ذوب آهن می ایستد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز که تاکنون و در جریان رقابت های لیگ برتر، پنج بار به مصاف ذوب آهن رفته که هیچ موفقیتی مقابل این تیم کسب نکرده و در دیدار فردا که ششمین مصاف این دو تیم در لیگ برتر خواهد بود برای کسب پیروزی تلاش خواهد کرد تا به ناکامی های خود مقابل این تیم اصفهانی پایان دهد.

اولین مصاف این دو تیم در لیگ برتر، در فصل اول این رقابت ها بود که تراکتورسازی تبریز در خانه و با نتیجه دو بر صفر مغلوب ذوب آهن شد و در بازی برگشت این دیدار، در اصفهان با نتیجه یک بر صفر نتیجه بازی را واگذار کرد.

سومین تقابل این دو تیم در لیگ برتر به فصل نهم و دومین حضور تراکتورسازی در لیگ برتر برمی گردد که تراکتورسازی با "فراز کمالوند" توانسته بود پس از هفت فصل دوری از رقابت ها، دوباره در این میادین حضور یابد.

در این فصل از رقابت ها، تراکتورسازی بهترین نتیجه خود در لیگ برتر مقابل ذوب آهن را کسب کرد و در تبریز به نتیجه مساوی بدون گل رضایت داد و به عقیده بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران فوتبال می توانست در بازی پیروز از میدان خارج شود.

اما در دیدار برگشت، این تیم اصفهانی بود که با یک گل تراکتورسازی را شکست داد و سومین برد خود مقابل تراکتورسازی در لیگ برتر را رقم زد.

در پنجمین مصاف این دو تیم مدعی فصل دهم، تیم تراکتورسازی در خانه با نتیجه دو بر یک مغلوب ذوب آهن شد و در این بازی بود که تراکتورسازی اولین گل خود در مصاف با ذوب آهن در لیگ برتر را به ثمر رساند.

در مجموع بازی هایی که دو تیم در لیگ برتر انجام داده اند ذوب آهن مقابل تراکتورسازی چهار بار به برتری دست یافته و تنها یک بازی به تساوی کشیده شده است.

هدفی که تراکتورسازی در این دیدار به دنبال آن است کسب اولین پیروزی مقابل ذوب آهن بوده و با توجه به اینکه کمالوند نیز به شکست رکوردهای مربیان قبلی و طلسم های این تیم علاقه زیادی دارد، می توان پیش بینی کرد که در این بازی دو تیم خصوصا تراکتورسازی نمایش خوبی از خود ارائه دهند.

علاوه بر این، این دیدار از این لحاظ که رقیبان تراکتورسازی برای کسب رده چهارمی که تراکتورسازی در ان قرار دارد، در تعقیب نزدیک وی هستند از حساسیت خاصی برخوردار است و تراکتورسازی برای اینکه این رده را حفظ کند باید به فکر برد در این بازی باشد.

البته ذوب آهن نیز برای اینکه جایگاه خود در صدر جدول را مستحکم تر کند به چیزی جز سه امتیاز بازی فکر نمی کند هر چند از دست دادن امتیاز در بازی با تراکتورسازی، تغییری در جایگاه این تیم در صدر جدول ایجاد نخواهد کرد.

تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز با 41 امتیاز از 24 بازی در رده چهارم و ذوب آهن اصفهان با 48 امتیاز از این تعداد بازی در رده نخست جدول رده بندی جای دارند.

دیدار تیم های فوتبال شهرداری تبریز و سپاهان اصفهان از هفته بیست و پنجم رقابت های لیگ برتر ساعت 15 روز دوشنبه شانزدهم اسفند ماه جاری برگزار می شود.

این بازی در ساعت و روز یادشده در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز انجام می شود.

قضاوت این دیدار نیز بر عهده یدالله جهانبازی بوده و سعید شمس و مجید زارع کمک های اول و دوم وی در این بازی خواهند بود.

همچنین محمد کمانی به عنوان داور چهارم و محمد ریاحی به عنوان ناظر در کنار زمین حضور خواهند یافت.

دیدار رفت این دو تیم در اصفهان با نتیجه یک بر صفر به سود تیم سپاهان به پایان رسیده بود.

شهرداری تبریز هم اکنون با 24 امتیاز از 24 بازی در رده شانزدهم و سپاهان با 43 امتیاز از 23 بازی در رده سوم جدول رده بندی قرار دارند.