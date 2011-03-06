تاریخ شفاهی سینمای ایران به هما روستا رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی موزه‌ سینما با ضبط فعالیت‌های هنری و خاطرات 50 نفر دیگر در ماههای اخیر از دست‌اندرکاران سینمای ایران تعداد برنامه‌های ضبط‌ شده‌ تاریخ شفاهی سینمای ایران به 200 مورد رسید.

هما روستا در این برنامه به بازگویی خاطرات زندگی خود در روسیه و آلمان و دوران تحصیل و علاقه وافرش به بازیگری در تئاتر پرداخته است. وی یکی از جالب‌ترین خاطراتش را فراهم‌شدن امکان بازی در یک تئاتر آلمانی می‌داند و گفت: زمانی که در آلمان بودم به من پیشنهاد شد که با یک کارگردان معروف تئاتر این کشور همکاری کنم که با کمال میل پذیرفتم.

هما روستا افزود: کارگردان علاقمند بود این نقش توسط هنرمندی که چهره روسی و لهجه‌ی آلمانی داشته باشد، اجرا شود.با نزدیک‌شدن زمان اجرای تئاتر بازیگران آلمانی به سندیکای هنرمندان تئاتر آلمان شکایت کردند و متاسفانه این فرصت از من گرفته شد که تاثیر بسیار بدی بر رویم گذاشت و ناچار به بازگشت به ایران شدم.

محمد ابراهیمیان نمایشنامه‌نویس و منتقد سینمایی یکی ‌دیگر از شرکت‌کنندگان در این برنامه بود که با بیان فعالیت‌های هنری‌اش به بازگویی یکی از جالب‌ترین خاطرات‌اش ‌پرداخت.

از افرادی که در ماههای اخیر فعالیت‌ها و خاطرات آنها در تاریخ شفاهی سینمای ایران ضبط و ثبت شده است می‌توان به مسعود جعفری‌جوزانی، علیرضا رئیسیان، ژاله سام، بهروز غریب‌پور، علیرضا شجاع‌نوری، محمد مطیع و کامبوزیا پرتوی اشاره کرد.

قرار است 200 برنامه ضبط‌ شده در تاریخ شفاهی سینمای ایران که توسط زاون قوکاسیان برای موزه‌ سینما تهیه می‌شود، پس از تکمیل به صورت کتاب و یا فیلم در اختیار دوستداران سینما قرار گیرد.