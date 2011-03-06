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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۰۹

62 هزار دانشجو و دانش آموز مددجو در کرمان وجود دارد

62 هزار دانشجو و دانش آموز مددجو در کرمان وجود دارد

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) کرمان گفت: افزون بر 62 هزار دانش آموز و دانشجو مددجو تحت حمایت این نهاد در استان وجود دارد.

غلامرضا حسن خانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: تعداد 62هزار دانش آموز و دانشجو مددجو تحت حمایت این نهاد در استان داریم.

وی تصریح کرد: کلنگ احداث دو خوابگاه دانش آموزی قلعه گنج و رودبار جنوب پس از سفر دوم سفر هیئت دولت به استان کرمان به زمین خورد و این دو خوابگاه در حال تکمیل است ضمن اینکه اردوگاه شهید باهنر کرمان را نیز در دست اقدام داریم.

وی یادآورشد: در استان کرمان 16هزار و 800 یتیم زیر 18سال داریم و 16هزار حامی درون استانی و 10هزار حامی خارج از استان حمایت از این کودکان را پذیرفته اند.

وی افزود: در سال جاری از محل اجرای طرح حامیان ایتام پنج میلیارد و 700 میلیون تومان به این کودکان کمک مالی شده است.

حسن خانی در ادامه خاطرنشان کرد: تمام خانواده های بد سرپرست، زنان سرپرست خانوار، خانواده های بیماران سرطانی، خانواده های زندانیان و روستاییان بالای 60سال و خانواده افراد از کار افتاده جزء افراد تحت حمایت این نهاد هستند.

وی یادآورشد: بدون کمک های مردمی هیچ یک از این حمایتها امکان پذیر نیست و مردم رئوف استان کرمان همواره پشتیبان اقشار آسیب پذیر و بازوان کمیته امداد امام (ره)استان هستند.

وی افزود: حتی افرادی در خارج از کشورنیز جزء حامیان ایتام استان کرمان هستند و با کمک های حمایتی خود به نیازمندان استان رسیدگی کرده اند که جای قدردانی دارد.

حسنخانی در ادامه از مردم استان خواست در روز 19اسفند با حضور خود در پایگاههای جشن نیکوکاری در سراسر استان  شکوفه های احسان و نوع دوستی را بر درخت انسانیت شکوفا کنند.


 

کد مطلب 1267987

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