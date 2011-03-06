جنایتهای تروریستی خدشه ای در اراده مردم کردستان ایجاد نخواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ماموستا اقبال بهمنی ظهر یکشنبه در مراسم تشییع پیکر چهار شهید محیط بان اداره کل حفاظت محیط زیست استان کردستان، اظهار داشت: جنایت های تروریستی هیچ گونه خدشه ای در اراده مردم استان کردستان در حمایت از نظام اسلامی ایجاد نمی کند و مردم همچنان استوار و محکم از آرمان های نظام اسلامی دفاع خواهند کرد.

وی عنوان کرد: دشمن از همان بدو پیروزی انقلاب اسلامی ایران با دست زدن به حربه های مختلف به دنبال اجرایی کردن دسیسه های خود در کشور به ویژه استان هایی همچون کردستان است و در طول بیش از سه دهه از هر توطئه ای برای ضربه زدن به نظام بهره گرفته و جدیدترین دسیسه آنها روی آوردن به ترورهای کور و ناجوانمردانه است.

امام جمعه موچش افزود: چهار شهیدی که روز جمعه به درجه رفیع شهادت نائل آمدند در راستای حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی فعالیت می کردند که در مسیر توطئه ها و دسیسه های استکبار قرار گرفته و خون خود را در راستای خدمت به منابع طبیعی و محیط زیست تقدیم کردند و به راستی این عزیزان شهیدان راستین در مسیر اسلام به شمار می روند.

ماموستا بهمنی خاطرنشان کرد: فعالیت های شبانه روزی محیط بانان در راستای حفاظت از گونه های طبیعی و جانوری که نعمت خدادادی برای راحتی و آسایش بشریت به شمار می رود نشان از جانفشانی های این عزیزان است که متاسفانه دشمن با انجام اقدامات تروریستی چهار نفر را به شهادت رساند.

وی در پایان خواستار تلاش نیروهای امنیتی و انتظامی برای دستگیری عوامل این حادثه تروریستی شد و گفت: مردم استان کردستان آگاه باشند که نیروهای مسئول عوامل و مسببین این حادثه تروریستی را به سزای اعمال خود می رسانند.

روز جمعه و در جریان اقدامی مسلحانه چهار محیط بان اداره کل حفاظت محیط زیست استان کردستان در روستای کانی بوچک "چشمه کوچک" در نزدیکی شهر سنندج مورد حمله قرار گرفته و هر چهار نفر به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

تاکنون هیچ گروه و فردی مسئولیت این حادثه را بر عهده نگرفته است و مسئولان استان کردستان نیز اطلاعاتی در این خصوص را مطرح نکرده اند.