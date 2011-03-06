شاعران برگزیده جایزه ادبی "طهران" معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در ماه بهمن علاوه بر جایزه هر ماه، بخش ویژه‌ای با نام "اندیشه‌ها و سیره امام خمینی(ه)" برگزار شد که بر اساس رای هیئت داوران در مجموع 2 برگزیده معرفی شدند.

از میان آثار راهیافته به مرحله نهایی سجاد اسدی(کنگاور)، مریم ترنج (اصفهان)، علی سلیمانی(همدان)، لیلا شفیعی (تهران)، مهدی شهابی(تبریز)، مهدی رحیمی(دلیجان)، علیرضا رجبعلیزاده(کاشان)، رباب طاهری (آذرشهر) و حسنی محمد زاده(کاشان) در نهایت مهدی رحیمی به‌عنوان شاعر برگزیده بهمن و رباب طاهری شاعر برگزیده بخش ویژه با موضوع "اندیشه‌ها و سیره امام خمینی(ره)" معرفی شدند.

معرفی داستان برگزیده در بخش "اندیشه‌ها و سیره امام خمینی(ه)" نیز متعاقباً اعلام خواهد شد.

