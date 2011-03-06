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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۳۱

شاعران برگزیده جایزه ادبی "طهران" معرفی شدند

شاعران برگزیده جایزه ادبی "طهران" معرفی شدند

دو شاعر به عنوان برگزیده جایزه ادبی "طهران" در بهمن ماه معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ماه بهمن علاوه بر جایزه هر ماه، بخش ویژه‌ای با نام "اندیشه‌ها و سیره امام خمینی(ه)" برگزار شد که بر اساس رای هیئت داوران  در مجموع 2 برگزیده معرفی شدند.

از میان آثار راهیافته به مرحله نهایی سجاد اسدی(کنگاور)، مریم ترنج (اصفهان)، علی سلیمانی(همدان)، لیلا شفیعی (تهران)، مهدی شهابی(تبریز)، مهدی رحیمی(دلیجان)، علیرضا رجبعلیزاده(کاشان)، رباب طاهری (آذرشهر) و حسنی محمد زاده(کاشان) در نهایت مهدی رحیمی به‌عنوان شاعر برگزیده بهمن و رباب طاهری شاعر برگزیده بخش ویژه با موضوع "اندیشه‌ها و سیره امام خمینی(ره)" معرفی شدند.

 معرفی داستان برگزیده در بخش "اندیشه‌ها و سیره امام خمینی(ه)" نیز متعاقباً اعلام خواهد شد.
 

کد مطلب 1267989

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