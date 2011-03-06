به گزارش خبرگزاری مهر، چندین هفته پس از انتشار و تکذیب شایعه ای درباره انفجار ستاره ای در نزدیکی زمین که منجر به ظهور خورشیدی دیگر در آسمان زمین می شد، چینی ها روز گذشته شاهد دو خورشید در آسمان کشورشان بودند. این دو خورشید، یکی کدرتر و نارنجی تر و دیگری زردتر و بالاتر از دیگری، در تصاویر غیر شفاف تصویربردار آماتور چینی دیده می شوند.

جیم کالر محقق دانشگاه ایلینویز فردی بود که توانست هیجان ناشی از مشاهده این تصاویر بر روی اینترنت را فرونشاند. وی اعلام کرد دو خورشیدی که در آسمان دیده شده اند در واقع تاثیر شکست نوری بوده است، اما در عین حال وی معتقد است آنچه در چین رخ داده پدیده ای بسیار نادر است که دانشمندان نتوانسته اند به صورت کامل آن را توضیح دهند.

کالر می گوید احتمال اینکه تصاویر، مدلی رایانه ای باشند بسیار کم است و احتمال می دهم ایجاد حبابی در اتمسفر زمین منجر به وقوع این پدیده کمیاب شده باشد، پدیده ای که به سراب شهرت دارد. سراب زمانی رخ می دهد که ذرات موجود در اتمسفر زمین نور را شکسته و یا خم می کنند، این پدیده بیشتر در نزدیکی خط افق رخ می دهد و در عین حال سرابها معمولا به صورت عمودی در بالا و یا پایین منبع نوری قرار دارند، نه در کنار آن از این رو احتمال می رود بخشی ضخیم از اتمسفر در برابر خورشید حرکت کرده و این تصویر را به وجود آورده است.

آخرین اطلاعاتی که از مشاهده دو تصویر افقی از ماه یا خورشید به ثبت رسیده به سال 1993 باز می گردد زمانی که اخترشناسی فنلاندی تمامی اطلاعات مربوط به این پدیده را در کتابی جمع آوری کرد.

اخترشناسان دانشگاه ویسکونزین نیز معتقدند به دلیل اینکه هیچ اثر بازتابی ناشی از لنز دوربین در این تصویر دیده نمی شود، و تصاویر دو خورشید متناسب با حرکت دوربین تغییر موقعیت پیدا می کنند، می توان اطمینان داشت که این دو تصویر خطای دید یا خطای ابزار تصویربرداری نیست.

بر اساس گزارش ان بی سی، پدیده های متعدد خورشیدی وجود دارند که دانشمندان قادر به توضیح آنها هستند، ستونهای خورشیدی، سراب غروب خورشید، هاله های خورشیدی، اما این پدیده یکی از ناشناخته ترین آنها است که به گفته کالر بسیار گیج کننده است.