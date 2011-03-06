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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۳۶

پیام تسلیت طباطبایی‌نژاد:

آیت‌الله امامی عمر خود را صرف حوزه‌های علمیه کرد

اصفهان - خبرگزاری مهر: آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان در پی ارتحال آیت‌الله سید حسن امامی در پیامی گفت: این عالم عالی قدر عمر خود را صرف تقویت حوزه‌های علمیه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، به مناسبت ارتحال عالم روحانی آیت‌الله سید حسن امامی، پیامی از سوی آیت‌الله طباطبایی‌نژاد نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان به دفتر خبرگزاری مهر ارسال شد.

در این پیام  آمده است:

(اذا مات العالم ثلم فی الاسلام ثلمه لایسدها شی‌ء)

ارتحال عالم ربانی، فقیه صمدانی، حضرت آیت‌الله حاج سید حسن امامی (قدس سره) سبب تالم و تاثر اینجانب و مردم ولایت‌مدار استان اصفهان شد.

فقدان این عالم ربانی را که سالها با تلاش بی‌وقفه‌در خدمت به اسلام و مسلمین انقلاب اسلامی و حوزه‌های علمیه عمر شریف خود را مصروف داشته را به محضر حضرت بقیه‌الله الاعظم، مقام معظم رهبری، مراجع تقلید، حوزه‌های علمیه اصفهان، هیئتهای مذهبی و مردم شریف استان اصفهان تسلیت عرض می‌کنم.

همچنین رضوان و غفران الهی را برای این عالم و صبر و اجر برای بازماندگان به ویزه بیت معظم له را از خداوند منان خواستاریم.

کد مطلب 1267992

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