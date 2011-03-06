به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، به مناسبت ارتحال عالم روحانی آیت‌الله سید حسن امامی، پیامی از سوی آیت‌الله طباطبایی‌نژاد نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان به دفتر خبرگزاری مهر ارسال شد.

در این پیام آمده است:

(اذا مات العالم ثلم فی الاسلام ثلمه لایسدها شی‌ء)

ارتحال عالم ربانی، فقیه صمدانی، حضرت آیت‌الله حاج سید حسن امامی (قدس سره) سبب تالم و تاثر اینجانب و مردم ولایت‌مدار استان اصفهان شد.

فقدان این عالم ربانی را که سالها با تلاش بی‌وقفه‌در خدمت به اسلام و مسلمین انقلاب اسلامی و حوزه‌های علمیه عمر شریف خود را مصروف داشته را به محضر حضرت بقیه‌الله الاعظم، مقام معظم رهبری، مراجع تقلید، حوزه‌های علمیه اصفهان، هیئتهای مذهبی و مردم شریف استان اصفهان تسلیت عرض می‌کنم.

همچنین رضوان و غفران الهی را برای این عالم و صبر و اجر برای بازماندگان به ویزه بیت معظم له را از خداوند منان خواستاریم.