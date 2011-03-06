مشکل آنتن دهی تنها برای "آی- فن 4" نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، اصطلاح "آنتن گیت" در پی مشکل آنتن دهی "آی- فن 4" رواج یافت. تابستان گذشته پس از عرضه این محصول اپل مشخص شد زمانی که کاربران این تلفن همراه را با دست چپ می گیرند آنتن موبایل به طور کامل قطع و دستگاه از دسترس خارج می شود.

بنابراین استیو جابز شخصا وارد میدان شد و ضمن تائید این مشکل پیش بینی نشده و شگفت انگیز توضیح داد: "آنتن آی- فن جدید در موقعیتی قرار گرفته است که وقتی کاربر این دستگاه را از طرف چپ می گیرد روی آن پوشیده می شود و بنابراین سیگنالهای موبایل از بین می رود."

رئیس اپل افزود: "تمام تلفنهای همراه فضاهای حساسی دارند ما از کاربران می خواهیم که همیشه این تلفن همراه را از طرف راست بگیرند."

وی ضمن قبول این اعتراض اعتراف کرد: "آی- فن 4 با آنتن مشکل دارد اما این مشکل را تمام تلفنهای همراه هوشمند دارند به طوریکه اگر آی- فن 3GS از هر 100 تماس x تماس را از دست می دهد آی- فن 4 از هر 100 تماس بین x و x+1 تماس را از دست می دهد."

براساس گزارش رجیستر، اکنون به نظر می رسد که استیو جابز در کنفرانس خبری "آنتن گیت" حق داشت.

به طوریکه گروهی از دانشمندان انگلیسی دانشگاه بریستول در بررسیهای خود نشان دادند که مشکل آنتنهای تلفنهای همراه تنها مختص به "آی- فن" نیست بلکه یک مشکل ساختاری و همگانی است که به سختی حل می شود.

این محققان حساسیت آنتن را در تلفنهای همراه هوشمند مختلف اندازه گیری کردند. این اندازه گیریها در سه حالت مختلف انجام شدند: درحالتی که موبایل در دست نگه داشته می شد، از دست آزاد بود و یا با یک انگشت شست ماکت که تداخلهای الکترومغناطیسی پوست انسان را شبیه سازی می کرد لمس می شد.

نتایج این تحقیقات نشان داد زمانی که دستگاه با دست نگه داشته می شود یا حتی زمانی که شست انسان شبیه سازی شده با آن تماس می گیرد حساسیت آنتن دستگاه 100 برابر کاهش می یابد.

این محققان در این خصوص اظهار داشتند: "کاهش حساسیت آنتن به شکل تشعشات الکترومغناطیسی چندان بستگی ندارد، بلکه به اتصال الکتریکی میان آنتن و مدارات الکترونیک وابسته است."

در حقیقت این مشکل در تمام تلفنهای همراه هوشمند وجود دارد اما تنها زمانی کشف شد که اپل برای محافظت از قاب "آی- فن 4" از ضربه گیرهای ویژه ای استفاده کرد.

این ضربه گیرها در حقیقت یک فضای خالی بین سطح آنتن و دست را با استفاده از یک لایه عایق الکتریکی ساخته شده از مواد پلاستیکی ایجاد می کنند.

به گفته این دانشمندان، هیچ چیز برای کاهش اثر دی الکتریک پوست دست انسان بر روی حساسیت آنتن امواج رادیویی وجود ندارد و این مشکل در تمام دستگاههای بی سیم مجهز به آنتنهای چندگانه و کانالهای ورودی و خروجی چندگانه دیده می شود.