به گزارش خبرنگار مهر، محسن کرباسچی و مجید کلاهدوزان کوبل داوری هندبال کشورمان در سال جاری رقابت‌های مهمی چون بازیهای آسیایی گوانگجو، مسابقات قهرمانی جهان، رقابتهای بین المللی هندبال اروپا، مسابقات قهرمانی جوانان آسیا را قضاوت کرده اند.

عملکرد مثبت این کوبل بین المللی هندبال کشورمان باعث شد تا فدراسیون هندبال ژاپن برای قضاوت کاملا بی طرف و بی اشتباه فینال مسابقات باشگاهی این کشور از این دو داور برتر کشورمان دعوت به همکاری کند.

کرباسچی و کلاهدوزان که برای نخستین بار برای قضاوت یک لیگ آسیایی راهی کشورهای شرق آسیا می شوند، 22 اسفندماه تهران را به مقصد توکیو ترک می کنند تا مسابقه فینال سوپر لیگ باشگاه‌ها و جام حذفی هندبال این کشور را سوت بزنند.