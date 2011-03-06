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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۲۷

احمدی نژاد:

حیف است آقای نامجو در دولت نباشد

حیف است آقای نامجو در دولت نباشد

رئیس جمهور در جلسه استیضاح وزیر نیرو در مجلس خطاب به نمایندگان گفت: حیف است که آقای نامجو که فردی پاک و مومن است رای نیاورد و شما لطف کنید و ما نیز پای تمام تعهدات خود هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور که در جلسه استیضاح وزیر نیرو حاضر شده بود در سخنانی با اعلام اینکه ای کاش این جلسه استیضاح نبود و برای دیدار با شما خدمت می رسیدم.

وی افزود: استیضاح برای روشن شدن امور است و این حق نمایندگان است که استیضاح کنند.

رئیس جمهور با بیان اینکه این استیضاح از روی دلسوزی مطرح شده است اظهار داشت: ما در خدمت شما پای آرمان عدالت و خدمتگزاری به مردم هستیم.

وی گفت: مهندس نامجو وزیر موفق و پرکاری است و باید کارهای انجام شده را با مدت مشابه گذشته مقایسه کنیم و من معتقدم که وزارت نیرو با برنامه تر و سریع تر از گذشته به پیش می رود.

احمدی نژاد تصریح کرد: حیف است که آقای نامجو که فردی پاک و مومن است رای نیاورد و شما لطف کنید و ما نیز پای تمام تعهدات خود هستیم.

وی افزود: برخی از آمار ارائه شده در سخنان موافق استیضاح غلط است و بیش از 75 درصد اعتبارات سال گذشته به وزارت نیرو تخصیص پیدا کرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه وقت نماز است سخنان خود را پایان داد و از نمایندگان مجلس درخواست دعای خیر نمود.

کد مطلب 1267997

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