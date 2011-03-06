همدان میزبان هفتمین جشنواره بین المللی پویا نمایی شد

پرویز ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به تخصصی بودن جشنواره انیمیشن و محدود بودن بودجه تبلیغات این جشنواره افزود: تبلیغات این جشنواره محدود بوده و در محیط کانون و مراکز مرتبط صورت گرفته است.

ابراهیمی افزود: بازدید از برنامه‌ها برای عموم آزاد و به صورت رایگان خواهد بود و انیمیشن‌ها در سالن سینمای کانون با ظرفیت 200 نفر در شش سانس اکران خواهد شد.

وی گفت:در این جشنواره 825 اثر بین‌المللی از 76 کشور جهان به دبیرخانه جشنواره ارسال شده که از این تعداد 135 اثر به جشنواره راه یافته‌اند.

ابراهیمی افزود: از ایران نیز 700 اثر به جشنواره ارسال شده که 76 اثر به جشنواره راه یافته‌اند و در جشنواره اکران خواهند شد.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان ابراز امیدواری کرد که این جشنواره در فعال‌تر شدن سینماها تأثیر داشته باشد و صدا و سیما هم این فرصت را برای تحلیل و نقد این جشنواره از دست ندهد.

ابراهیمی اظهار داشت: هدف از برگزاری این جشنواره در همدان علاوه بر بار رسانه‌ای آن به دلیل انیمیشن‌خیز بودن استان همدان است.

وی گفت: با وجود هنرمندانی همچون محمود صائمی که اثر "نخستین نگهبان چشمه " وی 10 جایزه را به خود اختصاص داده است و صدا و سیمای همدان که در این زمینه قابلیت بسیار خوبی دارد، برگزاری این جشنواره در همدان لازم بود.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان افزود: همدان در این زمینه حرف برای گفتن زیاد دارد و در این جشنواره نیز 11 انیمیشن ارائه شده که دو انیمیشن به جشنواره راه پیدا کرده است.

وی اظهار داشت: کانون پرورش فکری کودکان نیز فعالیت خوبی در این زمینه داشته واست.

ابراهیمی با بیان اینکه تلاش بر اینست که با برگزاری این جشنواره سطح فکری کودکان و نوجوانان افزایش یابد، گفت: در سال جاری فعالیت کانون فرهنگی همدان برابر با فعالیت دو سال و نیم قبل بوده است.