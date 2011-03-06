به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، فرزاد فتاحی ظهر یکشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: این مسئول کشوری به منظور شرکت در یادواره شهدای ورزشکار استان ایلام از سوی مسئولان استان ایلام دعوت رسمی شده است.

این مسئول اضافه کرد: بر این اساس قرار است مراسم یادواره شهدای زمین فوتبال چوار و 76 شهید ورزشکار استان ایلام با حضور دکتر سعیدلو معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی برگزار شود.

قرار است در روز دوشنبه مورخ 16 اسفندماه با حضور مسئولان کشوری، مسئولان محلی، خانواده معظم شاهد و ایثارگر آیین یادواره شهدای ورزشکار ایلام برگزار شود.

23 بهمن سالروز واقعه زمین چوار بود اما این واقعه تنها در حد یک یادواره کوچک و در سکوت کامل خبری و بدون حضور مسئولان کشوری از جمله رئیس تربیت بدنی برای چندمین سال پی در پی در ایلام برگزار شد.

حال با گذشت یک ماه از این واقعه مسئولان برای برگزاری یادواره این حادثه مهم البته با تاخیر وقت گذاشته اند.

