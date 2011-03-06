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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۱۵

استفاده از پنج داور در یورو 2012 تصویب شد

استفاده از پنج داور در یورو 2012 تصویب شد

با موافقت اتحادیه بین المللی فوتبال (IFAB)، رقابت های جام ملت های اروپا در سال 2012 با پنج داور برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه فوتبال اروپا، یوفا، پیش از این از اتحادیه بین المللی فوتبال درخواست کرده بود با حضور پنج داور در رقابت های یورو 2012 که سال آینده به میزبانی مشترک لهستان و اوکراین برگزار می شود موافقت کند که این درخواست مورد پذیرش واقع شده است.

طبق اعلام یوفا، این شکل داوری به صورت آزمایشی در رقابت های یورو 2012 انجام خواهد شد. بر این اساس، داور وسط و داورهای خط به وسیله دو داوری که در پشت دروازه مستقر خواهند شد، کمک خواهند شد. این دو داور برای اینکه به داور وسط کمک کنند تا اتفاقات محوطه جریمه از چشم او دور نماند، انجام وظیفه خواهند کرد.  

برپایه گزارش یوفا، در این نشست همچنین تصویب شد تا فناوری goal-line (تشخیص رد شدن توپ از خط دروازه به وسیله تراشه) یک سال دیگر در مرحله آزمون قرار بگیرد ضمن اینکه بازیکنان حق ندارند در زمین از سربند استفاده کنند.

کد مطلب 1268002

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