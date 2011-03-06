409 گونه گیاهان دارویی در گلستان شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد حسینی پیش از ظهر یکشنبه در نشست دانشگاه علوم کشاورزی گرگان افزود: استان گلستان از نظر موقعیت جغرافیایی دارای موقعیت ممتازی است و تنوع گیاهی بسیار بالا نسبت به کل کشور دارد.

وی اظهار داشت: 24.3 درصد از گیاهان ایران در این استان است و بیش از 409 گونۀ گیاهان دارویی در مناطق مختلف شناسایی شده است.

کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان گفت: در این استان ما دارای بسیاری از گونه های انحصاری هستیم، که 27 گونه از این گیاهان در هیچ جای جهان یافت نمی شود.

حسینی بیان داشت: مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان به ویژه بخش مرتع حدود سه دهه کار در زمینۀ تحقیقات در مراتع را دارا ست.

وی افزود: طرحهای بسیارخوبی در این زمینه انجام شده از جمله طرحهای سازگاری گیاهان مرتع تا بحث کشت و کار گیاهان و اخیراً طرحهای علوفۀ قابل برداشت از پنج منطقه از مناطق استان گلستان اجرا شد.

این کارشناس بیان داشت: یکی از چالشها و مسائلی که در این زمینه مطرح است کمبود نیروی انسانی متخصص در زمینه اجرایی و تحقیقاتی است.

حسینی گفت: در زمینه تحقیقات، دانشگاه بعنوان متولی تحقیقات است ولی به نظر می رسد که وسایل و امکانات تحقیقات را به اندازۀ کافی در اختیار نداشته باشند.