غلامرضا تمنایی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با اشاره به رشد 200 درصدی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد شهرستان شاهین شهر و میمه، افزود: بر اساس برنامه‌ریزیهای صورت گرفته، آمار کمی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد شهرستان شاهین شهر و میمه طی دو سال آینده، دو برابر رشد خواهد داشت.

وی با اشاره به میزان افزایش کانونهای فرهنگی و هنری مساجد شهرستان شاهین‌شهر و میمه در سال 89، اظهار داشت: در سال 89 کانونهای مساجد این شهرستان از 14 باب کانون به 26 باب کانون افزایش یافته است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شاهین‌شهر با اشاره به برنامه‌ریزی برای افزایش تعداد کانونهای مساجد این شهرستان در آینده نزدیک، تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزیهای انجام شده قرار است تا پنج ماه آینده نیز تعداد کانونهای فرهنگی و هنری مساجد شهرستان شاهین‌شهر و میمه به 50 کانون افزایش پیدا خواهد کرد.

وی با اشاره به دلایل و لزوم افزایش تعداد کانونهای فرهنگی و هنری مساجد در شهرستان شاهین شهر و میمه، ادامه داد: با توجه به شاخصه‌های جمعیتی و درخواستهای زیاد برای تاسیس کانون در مساجد، آمار کانون‌های فرهنگی هنری مساجد تا پایان پنج ماه آینده در این شهرستان به 50 کانون ارتقا می‌یابد.

وی همچنین با تاکید بر اینکه طبق روایات اسلامی، مساجد باید در زمینه‌های کیفی و کمی پیشرفت‌های گوناگون و گسترده‌ای را تجربه کنند، تصریح کرد: عمران فرهنگی و معنوی خانه‌های خدا از توسعه فیزیکی مساجد با اهمیت‌تر و پر ارزش‌تر است زیرا انسان‌سازی و هدایت آنها کاری بسیار مقدس و با ماندگاری طولانی به شمار می‌رود.

تمنایی با تاکید بر نقش مسجد در راهبری و هدایت جوانان در جامعه، اضافه کرد: کانون‌های فرهنگی و هنری باید مرکزی برای هر گونه جنبش و حرکت سازنده اسلامی و آگاهی بخش و بیداری مردم باشند.

وی همچنین خانه‌تکانی دلها را مهمتر از خانه‌تکانی منازل در ایام نوروز دانست و بیان داشت: دل، حریم کبریاست و چه بهتر که در کنار خانه‌تکانی نوروز، خانه دل نیز از بدی‌ها، کینه‌ها و عداوتها پاک شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شاهین‌شهر و میمه همچنین گفت: کانون‌های فرهنگی هنری و پایگاه‌های مقاومت در مساجد دو بازوی توانمند برای مساجد هستند که با استفاده از آنها می‌توان به هدف‌های متعالی اسلام دست یافت.

وی تاکید کرد: کانون‌های فرهنگی هنری مساجد باید با انجام فعالیتهای گسترده و برنامه‌های پر هیجان و جذاب، جوانان و نوجوانان را به سوی مساجد جذب کنند و با افزایش بصیرت آنان گامی در مقابله با تهاجم فرهنگی بردارند.

تمنایی با اشاره به نقش مساجد در فرهنگ و سیاست‌گذاری اجتماعی و سیاسی جامعه، اظهار داشت: کعبه و مسجد‌الحرام از دیرباز جایگاه گردهمایی مردم بود و پیامبر اکرم(ص) از این فرصت برای تبلیغ آیین توحید و یکتا‌پرستی استفاده می‌کردند.

وی تصریح کرد: مسجد به عنوان یک دانشگاه بزرگ برای پیامبر اکرم (ص) بود و این قاعده درست و اساسی در انقلاب اسلامی ایران نیز نقش خود را ایفا کرد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شاهین‌شهر و میمه با بیان اینکه در ایران اسلامی مساجد در زندگی اجتماعی مردم حضوری پر رنگ دارند، بیان داشت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز مساجد نقش خود را به زیباترین وجه در بصیرت‌افزایی مردم ایفا کرده و توطئه فتنه‌گران را خنثی و در نطفه خفه می‌کنند.

وی با بیان اینکه مقوله فرهنگ در توسعه کشور از مهمترین مسائل است، گفت: اگر کشور در بعد فرهنگ توسعه نیابد، توسعه اجتماعی و اقتصادی به مفهوم امروزی آن نیز محقق نمی‌‌شود.

تمنایی افزود: مساجد محل نشر فرهنگ دینی و مذهبی کشور هستند و تقویت و توسعه این پایگاه‌ها به مصون‌سازی فرهنگ خودی در برابر هجوم فرهنگی کمک می‌کند.

وی با اشاره به اینکه برای مواجهه با جنگ نرم باید مساجد را تقویت کرد، خاطرنشان کرد: مساجد باید به امام جماعت خطیب، دانشمند به روز و آگاه مجهز شوند و با انواع روش‌های اسلامی و شگرد‌ها جوانان را به مساجد جذب کنند.