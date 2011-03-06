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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۳۹

آغاز عملیات گازرسانی به 11 روستای استان اردبیل

آغاز عملیات گازرسانی به 11 روستای استان اردبیل

اردبیل - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل از آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به 11 روستای این استان تا پایان سال جاری خبر داد.

مجتبی فوقی روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل اظهار داشت: برای گازرسانی به این روستاها که از توابع شهرستانهای مشگین شهر و گرمی هستند، اعتباری بالغ بر 17 میلیارد ریال هزینه خواهد شد.

وی با بیان اینکه پیمانکاران گازرسانی به این روستاها انتخاب و تجهیز شده اند، اضافه کرد: روستاهای میرکندی، قره گل، مزرعه خلف، آلوچ، زیر زمین، احمد آباد از توابع شهرستان مشگین شهر و روستاهای اوچبلاغ، شوردرق علیا، شور درق سفلی، محمد تقی کندی، قطار سفلی از توابع شهرستان گرمیاز جمله این روستاها هستند.

مدیر عامل شرکت گاز استان اضافه کرد: برای گازرسانی به این روستاها 55 کیلومتر شبکه گاز اجرا خواهد شد که از این میزان 47 کیلومتر از نوع پلی اتیلن و در اقطار 63،901،125،160 میلیمتر و هشت کیلومتر از نوع فولادی و در اقطار 2،6،8  اینچ است.

وی ابراز داشت: با اجرای شبکه گاز به این روستاها امکان نصب انشعاب گاز هزار و 624 عدد فراهم شده و هزار و 700 خانوار در قالب هشت هزار و 500 نفر جمعیت از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.

فوقی با بیان اینکه هم اکنون از مجموع هزار و 722 روستای استان اردبیل 213 روستا از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند، خاطر نشان کرد: عملیات اجرایی گازرسانی به 105روستای استان نیز در دست اقدام است.

کد مطلب 1268006

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