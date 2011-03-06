آغاز عملیات گازرسانی به 11 روستای استان اردبیل

مجتبی فوقی روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل اظهار داشت: برای گازرسانی به این روستاها که از توابع شهرستانهای مشگین شهر و گرمی هستند، اعتباری بالغ بر 17 میلیارد ریال هزینه خواهد شد.

وی با بیان اینکه پیمانکاران گازرسانی به این روستاها انتخاب و تجهیز شده اند، اضافه کرد: روستاهای میرکندی، قره گل، مزرعه خلف، آلوچ، زیر زمین، احمد آباد از توابع شهرستان مشگین شهر و روستاهای اوچبلاغ، شوردرق علیا، شور درق سفلی، محمد تقی کندی، قطار سفلی از توابع شهرستان گرمیاز جمله این روستاها هستند.

مدیر عامل شرکت گاز استان اضافه کرد: برای گازرسانی به این روستاها 55 کیلومتر شبکه گاز اجرا خواهد شد که از این میزان 47 کیلومتر از نوع پلی اتیلن و در اقطار 63،901،125،160 میلیمتر و هشت کیلومتر از نوع فولادی و در اقطار 2،6،8 اینچ است.

وی ابراز داشت: با اجرای شبکه گاز به این روستاها امکان نصب انشعاب گاز هزار و 624 عدد فراهم شده و هزار و 700 خانوار در قالب هشت هزار و 500 نفر جمعیت از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.

فوقی با بیان اینکه هم اکنون از مجموع هزار و 722 روستای استان اردبیل 213 روستا از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند، خاطر نشان کرد: عملیات اجرایی گازرسانی به 105روستای استان نیز در دست اقدام است.