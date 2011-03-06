ماشین سازی و گسترش فولاد تبریز میزبانان هفته 22 لیگ یک شدند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سازمان لیگ آزادگان برنامه هفته بیست و دوم دسته اول باشگاه‌های کشور را اعلام کرد و هفته ای سخت برای نمایندگان تبریز در لیگ دسته یک خواهد بود.

بر اساس برنامه اعلام شده ماشین سازی و گسترش فولاد تبریز در خانه به مصاف داماش گیلان و استقلال اهواز می روند.

روز پنجشنبه 18 اسفند ماه ماشین سازی تبریز در زمین اختصاصی خود از ساعت 16 به مصاف داماش گیلان می رود و جمعه 19 اسفند ماه گسترش فولاد تبریز در زمین بنیان دیزل پذیرای تیم استقلال اهواز از ساعت 16 خواهد بود.

دیدارهای هفته بیست و دوم لیگ دسته اول به شرح زیر اعلام شد:

پنجشنبه 18 فروردین 90هفته بیست و دوم- ساعت 16:00

مس رفسنجان- شهرداری بندرعباس- تختی- رفسنجان

ماشین سازی تبریز- داماش گیلان- اختصاصی- تبریز

ابومسلم خراسان - سپید رود رشت - ثامن الائمه - مشهد

جمعه 19 فروردین 90 هفته بیست و دوم- ساعت 16:00

نفت مسجد سلیمان- گل گهر سیرجان- اختصاصی- مسجد سلیمان

صنعتی کاوه تهران- شهرداری یاسوج- متعاقبا اعلام می شود- تهران

پیام خراسان- مقاومت سپاسی- تختی- مشهد

همیاری اراک- فولاد نطنز- امام خمینی- اراک

پیام فارس- فولاد یزد- حافظیه- شیراز

اتکا گلستان- تربیت یزد- آزادی- گرگان

شیرین فراز کرمانشاه- برق شیراز- آزادی- کرمانشاه

ایرانجوان بوشهر- صنعت ساری- شهید بهشتی- بوشهر

داماش دورود- آلمینیوم هرمزگان- تختی- دورود

نساجی مازندران- مس سرچشمه کرمان- وطنی- قائمشهر

گسترش فولاد تبریز- استقلال اهواز- اختصاصی- تبریز

ماشین سازی با 23 امتیاز از 19 بازی در رده نهم گروه الف لیگ یک و گسترش فولاد نیز با 30 امتیاز از همین تعداد بازی در رده سوم گروه ب لیگ یک قرار دارند.