ماشین سازی و گسترش فولاد تبریز میزبانان هفته 22 لیگ یک شدند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سازمان لیگ آزادگان برنامه هفته بیست و دوم دسته اول باشگاههای کشور را اعلام کرد و هفته ای سخت برای نمایندگان تبریز در لیگ دسته یک خواهد بود.
بر اساس برنامه اعلام شده ماشین سازی و گسترش فولاد تبریز در خانه به مصاف داماش گیلان و استقلال اهواز می روند.
روز پنجشنبه 18 اسفند ماه ماشین سازی تبریز در زمین اختصاصی خود از ساعت 16 به مصاف داماش گیلان می رود و جمعه 19 اسفند ماه گسترش فولاد تبریز در زمین بنیان دیزل پذیرای تیم استقلال اهواز از ساعت 16 خواهد بود.
دیدارهای هفته بیست و دوم لیگ دسته اول به شرح زیر اعلام شد:
پنجشنبه 18 فروردین 90هفته بیست و دوم- ساعت 16:00
مس رفسنجان- شهرداری بندرعباس- تختی- رفسنجان
ماشین سازی تبریز- داماش گیلان- اختصاصی- تبریز
ابومسلم خراسان - سپید رود رشت - ثامن الائمه - مشهد
جمعه 19 فروردین 90 هفته بیست و دوم- ساعت 16:00
نفت مسجد سلیمان- گل گهر سیرجان- اختصاصی- مسجد سلیمان
صنعتی کاوه تهران- شهرداری یاسوج- متعاقبا اعلام می شود- تهران
پیام خراسان- مقاومت سپاسی- تختی- مشهد
همیاری اراک- فولاد نطنز- امام خمینی- اراک
پیام فارس- فولاد یزد- حافظیه- شیراز
اتکا گلستان- تربیت یزد- آزادی- گرگان
شیرین فراز کرمانشاه- برق شیراز- آزادی- کرمانشاه
ایرانجوان بوشهر- صنعت ساری- شهید بهشتی- بوشهر
داماش دورود- آلمینیوم هرمزگان- تختی- دورود
نساجی مازندران- مس سرچشمه کرمان- وطنی- قائمشهر
گسترش فولاد تبریز- استقلال اهواز- اختصاصی- تبریز
ماشین سازی با 23 امتیاز از 19 بازی در رده نهم گروه الف لیگ یک و گسترش فولاد نیز با 30 امتیاز از همین تعداد بازی در رده سوم گروه ب لیگ یک قرار دارند.
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