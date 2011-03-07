به گزارش خبرنگار مهر، دیدار برگشت تیم‌های مهرام و الریاضی در مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال باشگاه‎های غرب آسیا روز سه شنبه برگزار خواهد شد. این دیدار ساعت 19:30 (به وقت تهران) در ورزشگاه اختصاصی الریاضی برگزار می‎شود.

تیم الریاضی لبنان سه شنبه هفته گذشته دیدار رفت با مهرام را در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی با نتیجه 94 بر 90 به سود خود تمام کرد. مهرام برای صعود از مرحله نیمه نهایی باید علاوه بر دیدار برگشت، در دیدار سوم هم که میزبانی آن را بر عهده دارد برنده بازی باشد.

مهرام مدافع عنوان قهرمانی مسابقات بسکتبال باشگاه‎های غرب آسیا و آسیاست.