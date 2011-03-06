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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۴۵

در کهگیلویه و بویراحمد؛

پنج میلیارد ریال به اجرای طرح های فرهنگی و مذهبی اختصاص یافت

پنج میلیارد ریال به اجرای طرح های فرهنگی و مذهبی اختصاص یافت

یاسوج - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان تبلیغات اسلامی کهگیلویه وبویراحمد از اختصاص پنج میلیارد ریال به این سازمان برای اجرای طرح های فرهنگی و مذهبی در سال آینده خبر داد.

حجت الاسلام ساداتی به خبرنگار مهر در یاسوج گفت: توسعه فرهنگ دینی و مذهبی، نشر و اشاعه فرهنگ قرآنی و آموزه های دینی، اسلامی مهمترین راهکار مقابله با هجمه های تبلیغی دشمنان است.

وی اظهار داشت: دشمن از هر فرصتی برای هجمه به باورهای دینی جوانان استفاده می کند و براین اساس غفلت از برنامه های فرهنگی و دینی، راه را برای هجوم دشمن بیشتر می کند.

سرپرست سازمان تبلیغات اسلامی کهگیلویه وبویراحمد بر تکمیل و ایجاد زیرساختهای فرهنگی و دینی تاکید کرد و بیان داشت: بر این اساس تجهیز و تکمیل خانه های عالم، تأسیس چهاردبیرستان دخترانه و پسرانه علوم و معارف اسلامی در کهگیلویه و گچساران، تأسیس چهارکتاب شهر ایران در گچساران، بویراحمد و کهگیلویه در دستور کار قرار گرفته است.

وی بیان کرد:  برگزاری هزار و 500 گفتمان دینی با حضور کارشناسان خبره دینی در مدارس، دانشگاهها و مساجد از دیگر برنامه های این سازمان در سال آینده برای تعمیق و اشاعه معارف دینی به شمار می رود.

کد مطلب 1268011

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