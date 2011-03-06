روزانه 12 تا 15 درصد زباله های خشک پایتخت بازیافت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فیاض در مورد بحث تفکیک زباله شهر تهران اظهار کرد: به طور کلی روزانه 7 هزار و 500 تن زباله از سطح شهر تهران جمع آوری می شود، که 35 درصد آن زباله خشک بوده که منشا صنعتی دارد و 65 درصد آن به زباله تر اختصاص می یابد.

وی با تاکید بر این که حتی در کشورهای پیشرفته نیز کار تفکیک زباله به طور صد در صد و کامل صورت نمی گیرد، عنوان کرد: از این 35 درصد زباله خشک شهر تهران 12 تا 15 درصد بازیافت شده و به چرخه تولید باز می گردد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند ادامه داد: در بحث تفکیک زباله به زمان نیاز داریم، هم اکنون با تبلیغاتی که صورت گرفته بحث تفکیک زباله بیش از پیش مورد توجه شهروندان قرار گرفته است، اما باید در این خصوص بستر سازی فرهنگی به عمل آید و با استفاده از مشوق هایی که در دستور کار قرار دارد، اقدامات به نحو مناسب اجرایی شود .

فیاض با بیان اینکه برای تفکیک زباله باید قانون پسماند مصوب سال 83 اعمال شود و مطلوب است در این مورد با تقویت اقدامات اجرایی به اعمال مقررات بپردازیم، افزود: تا به این وسیله چنان چه شهروندی کار تفکیک زباله را به انجام نرساند بتوان از طریق اهرم های قانونی عمل کرده و اقدامات لازم را به انجام رساند.

وی همچنین از خرید دو هزار و 400 مخزن برای جمع آوری زباله خشک سطح شهر خبر داد و گفت : تاکنون هزار و 900مخزن در سطح شهر نصب شده و مابقی نیز تا قبل از پایان سال نصب می شود.