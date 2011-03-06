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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۰۵

"فرشتگان پشت صحنه" ظاهر شدند

"فرشتگان پشت صحنه" ظاهر شدند

مجموعه داستان "فرشتگان پشت صحنه" جدیدترین اثر بی‌تا ملکوتی توسط نشر افکار منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این اثر 10 داستان کوتاه آمده است  که کتاب با داستان "ویلن سل" آغاز و با داستانی به نام "سمرا" به پایان می‌رسد.

از دیگر داستان‌های کتاب می‌توان به شب سفید، پشت صحنه، جیغ، اجرای آخر، مانکن و ... اشاره کرد. نام کتاب که به طور مستقیم از یکی از داستان‌های کتاب گرفته نشده است، ترکیبی از نام دو داستان "پاریس و فرشتگان نیمه شب" و "پشت صحنه" است.

در بخشی از داستان "سمرا" می‌خوانیم: بیست روز بعد او را آب گرفتند.هنوز آن دو تا چشم‌های آبی شفاف که از لای شکاف باریک پلک‌ها معلوم بود، برق می‌زد.موهای لخت و بلندش مانند همان سحرها و غروب‌ها می‌درخشید و انگار باز هم یک لبخند ملایم گوشه لبش بود.

" فرشتگان پشت صحنه" دومین کتاب از مجموعه ای است که با عنوان " قصه نو" انتشار آنها توسط نشر افکار آغاز شده است.

این کتاب 64 صفحه‌ای در شمارگان هزار نسخه  و به قیمت 2 هزار و 500 تومان عرضه شده است.

مجموعه شعر "مسیح و زمزمه های دختر شاهنامه"، مجموعه داستان کوتاه "تابوت خالی" و تالیف و گردآوری "اسطوره مهر" (زندگی و فیلم‌های سوسن تسلیمی) از دیگر آثار بی‌تا ملکوتی است.
 

کد مطلب 1268013

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