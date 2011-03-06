"فرشتگان پشت صحنه" ظاهر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این اثر 10 داستان کوتاه آمده است که کتاب با داستان "ویلن سل" آغاز و با داستانی به نام "سمرا" به پایان می‌رسد.

از دیگر داستان‌های کتاب می‌توان به شب سفید، پشت صحنه، جیغ، اجرای آخر، مانکن و ... اشاره کرد. نام کتاب که به طور مستقیم از یکی از داستان‌های کتاب گرفته نشده است، ترکیبی از نام دو داستان "پاریس و فرشتگان نیمه شب" و "پشت صحنه" است.

در بخشی از داستان "سمرا" می‌خوانیم: بیست روز بعد او را آب گرفتند.هنوز آن دو تا چشم‌های آبی شفاف که از لای شکاف باریک پلک‌ها معلوم بود، برق می‌زد.موهای لخت و بلندش مانند همان سحرها و غروب‌ها می‌درخشید و انگار باز هم یک لبخند ملایم گوشه لبش بود.



" فرشتگان پشت صحنه" دومین کتاب از مجموعه ای است که با عنوان " قصه نو" انتشار آنها توسط نشر افکار آغاز شده است.

این کتاب 64 صفحه‌ای در شمارگان هزار نسخه و به قیمت 2 هزار و 500 تومان عرضه شده است.

مجموعه شعر "مسیح و زمزمه های دختر شاهنامه"، مجموعه داستان کوتاه "تابوت خالی" و تالیف و گردآوری "اسطوره مهر" (زندگی و فیلم‌های سوسن تسلیمی) از دیگر آثار بی‌تا ملکوتی است.

