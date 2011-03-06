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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۱۸

شافعی:

انتخابات اتاق بازرگانی مشهد 18 اسفند برگزارمی شود

انتخابات اتاق بازرگانی مشهد 18 اسفند برگزارمی شود

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مشهد گفت: با مصوبه شورای عالی نظارت، انتخابات اتاق مشهد 18 اسفندماه برگزار می شود.

غلامحسین شافعی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، افزود: با مصوبه شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، چهارشنبه آینده انتخابات اتاق مشهد با حضور فعال اعضا از ساعت 8 صبح تا 18 بعد از ظهر شاهد برگزاری انتخابات خواهد بود.

وی افزود: تبلیغات کاندیداها، تا ساعات 8 صبح روز قبل از انتخابات مجاز است.

وی با اشاره به فعالیتهای تشکلهای اقتصادی استان برای معرفی کاندیداها، تصریح کرد: اطلاعات فردی کاندیداها از طریق اتاق بازرگانی و انتشارآگهی در مطبوعات در اختیار اعضا قرار گرفته است.

رئیس اتاق بازرگانی مشهد گفت: همچنین مشخصات همه داوطلبان و سوابق کاری آنان از طریق سایت اعلام شده است .
وی تأکید کرد: دیدگاه اتاق ایران بر سالم سازی و شفاف بودن انتخابات به دور از هر گونه جنجال است.

شافعی ادامه داد: در بخش بازرگانی 16 نفر و در بخش صنعت و معدن 22 نفر داوطلب هفتمین دوره انتخابات هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مشهد، هستند.

قرار بود انتخابات اتاق مشهد دوم اسفند ماه  برگزار شود، اما با مصوبه شورای عالی نظارت و صلاحدید مسئولان کشوری انتخابات حوزه‌های مشهد و 9 شهر دیگر لغو شد.

لغو انتخابات اتاق بازرگانی مشهد در حالی اتفاق افتاد که داوطلبان انتخابات تبلیغات وسیعی در سطح شهر مشهد به راه انداخته بودند.

کد مطلب 1268014

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