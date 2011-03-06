نمایشگاه بومی سازی قطعات خودرو در مشهد گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، در این نمایشگاه که صبح یکشنبه در محل ساختمان قطعه سازان مشهد آغاز بکار کرد،12 شرکت تولیدی آخرین دستاوردهای خود را برای بومی صنعت قطعه به نمایش گذاشته اند.

محمد حسن صلح دوست، مسئول برگزاری این نمایشگاه در این باره به خبرنگار مهر در مشهد گفت: در این نمایشگاه علاوه بر شرکتهای فعال، شش شرکت خدمات مهندسی در حوزه صنعت خودرو به معرفی توانمدیهای خود پرداخته اند.

وی اظهارداشت: هدف اصلی برگزاری این نمایشگاه ارتقای همکاری ها، هم پوشانی وهم افزایی میان شرکتهای تولیدکننده قطعات خودرو است .

وی ادامه داد: برگزاری نمایشگاه بومی سازی قطعات خودرو، فرصت مناسبی رابرای تبادل تجربیات وهمکاری بین بخشی میان صنعتگران فراهم کرده است.

وی گفت: این نمایشگاه با همکاری گروهی از تامین کنندگان قطعات خودرو در منطقه برای رشد و توسعه صنعت قطعه سازی و استفاده از توانمندیهای بالقوه استان خراسان با توجه به هدفمند کردن یارانه ها برگزارشده است.

صنعتگران خراسانی 30 تا40 درصد قطعات مورد نیاز صنعت خودروی کشور را در این استان تولید می کنند.