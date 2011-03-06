اقتصاد جهانی کشش نفت 150 دلاری را ندارد

نرسی قربان در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه در حال حاضر مسائل روانی و نگرانی از کمبود نفت عامل افزایش قیمت جهانی نفت خام در بازارهای بین المللی است، گفت: نا آرامی های سیاسی در لیبی و سایر کشورهای نفت خیز عربی و نگرانی از گسترش این مسائل به عربستان سعودی منجر به روند رو به رشد قیمت نفت در روزهای اخیر شده است.

این کارشناس مسایل انرژی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی سوداگران و سفته بازان به بازیگران اصلی بازار نفت تبدیل شده اند، تصریح کرد: هم اکنون تغییری در عرضه و تقاضای جهانی نفت به وجود نیامده است اما فعالیت بورس بازان منجر به افزایش قیمت جهانی نفت شده است.

وی با اعلام اینکه پیش بینی قیمت نفت برای آینده امکان پذیر نیست، تاکید کرد: اما شواهد و آمارهای منتشر شده توسط موسسات بین المللی نشان می دهد که اقتصاد جهانی کشش نفت بالاتر 150 دلار در هر بشکه را ندارد.

قربان با یادآوری اینکه هم اکنون روند بازسازی اقتصاد جهانی به صورت تدریجی در حال انجام است و قطعا افزایش به یکباره بهای جهانی طلای سیاه رشد و بازسازی این اقتصاد را کند خواهد کرد، اظهار داشت: افزایش قیمتهای جهانی نفت خام منجر به رکود جهانی، تورم و کاهش تقاضا برای خرید نفت در بلند مدت خواهد شد.

این کارشناس مسایل انرژی با بیان اینکه این مسائل در نهایت کاهش بهای نفت خام در بلند مدت را به همراه دارد، خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی ایران و سایر اعضای اوپک باید پایبند نظام سهمیه بندی این سازمان باشند.

سیدمحمدعلی خطیبی نماینده ایران در اوپک هم امروز با اشاره به وجود 60 میلیون بشکه ذخیره نفت روی آب در سطح جهان از افزایش میزان حجم ذخایر نفت کشورهای صنعتی خبر داده و گفته است: در حال حاضر کمبودی در بازار نفت وجود ندارد.

همزمان با شدت گرفتن جنگ داخلی در لیبی به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان طلای سیاه در شمال آفریقا قیمت نفت خام صادراتی ایران، برنت دریای شمال و دبلیو.تی.آی آمریکا افزایش یافته است.

روز گذشته قیمت هر بشکه نفت سبک آمریکا در بازار نیویورک برای تحویل در ماه آوریل به بیش 104 دلار و 9 سنت رسیده است.



در بازار لندن هم هر بشکه نفت برنت دریای شمال برای تحویل در ماه آوریل به بیش از 116 دلار و 30 سنت افزایش پیدا کرده است که پیش بینی می شود با ادامه نا آرامی ها بهای طلای سیاه در بازارهای جهانی به روند رو به رشد خود ادامه دهد.