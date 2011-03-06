ویزای انصاریفرد برای سفر به قرقیزستان صادر شد

داود پرهیزگاری سرپرست تیم فوتبال امید با بیان این مطلب به خبرنگار مهر افزود: در حالیکه مسئولان سفارت قرقیزستان روز گذشته اعلام کرده بودند که ویزای کریم انصاریفرد به دلیل تاخیر در ارسال مدارک صادرنشده ولی با پیگیری هایی که امروز از سوی فدراسیون فوتبال انجام شد، ویزای این بازیکن صادر و مشکلی برای همراهی تیم امید نخواهد داشت.

وی اضافه کرد: با این وجود بختیار رحمانی و حسین ابراهیمی به دلیل مشکلات ناشی از مجوز خروجی نمی توانند تیم امید را همراهی کنند ضمن اینکه صالح خلیل آزاد نیز بدلیل اشتباه در صدور مجوز خروج از کشور با مشکل روبروست که امیدواریم تا پایان ساعت اداری امروز این مشکل برطرف شود.

سرپرست تیم امید یادآورشد: مشکل خروجی رضا طلبه نیز تا حدود زیادی حل شده و کاپیتان تیم امید به احتمال فراوان در سفر به قرقیزستان تیم امید را همراهی خواهد کرد.

تیم فوتبال امید کشورمان برای انجام دیدار برگشت مقابل قرقیزستان در مرحله سوم رقابتهای مقدماتی المپیک لندن ساعت 22 امشب از طریق ارومچی چین عازم شهر بیشکک قرقیزستان خواهد شد. تیم امید ایران در دیدار رفت با یک گل به برتری رسید.