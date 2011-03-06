مشکلات تامین منابع آبی در کشور از دلایل مهم استیضاح نامجو است

به گزارش خبرنگار پارلمانی، حشمت الله فلاحت پیشه نماینده اسلام آباد غرب در جلسه استیضاح وزیر نیرو در جایگاه موافق قرار گرفت و گفت: ضعف های مدیریتی که در وزارت نیرو وجود دارد شامل مدیریت در تصمیم گیری و بودجه است.

وی با بیان اینکه گزارش خوب وزیر نیرو درباره عملکرد این وزارتخانه را شنیدیم گفت: یکی از مسائل مهم مورد سئوال این است که تا کنون چقدر وزیر نیرو توانسته اند در زمینه مهار آبها در کشور فعالیت کنند و تا چه حد نظرات مسئولان کشور را در این زمینه تامین کرده اند.

فلاحت پیشه با اعلام اینکه تنها در یک مورد مهار کردن آبها که 10 درصد آبها مهار شده بود چندین دریاچه در کشور شکل گرفت افزود: متاسفانه بی توجهی به این مورد موجب شده ظلم بزرگی برای از دست رفتن منابع آبی در کشور اتفاق بیفتد و آقای نامجو به این مورد هیچ توجهی نکردند در حالی که احکام و قوانین فرادستی به ایشان اجازه عمل کردن به این مورد را می دهد.

وی با اشاره به مشکلاتی در زمینه گزارش سند ملی آب گفت: تا کنون گزارشی در این زمینه ارائه نشده است.

فلاحت پیشه همچنین به میانگین اجرای پروژه های سد سازی در کشور که 8 سال است اشاره کرد و گفت: آقای نامجو شما تا چه میزان این میانگین ساخت سد در کشور را کاهش دادید؟

نماینده اسلام آباد غرب با تاکید بر اینکه مهار آب در کشور بخشی از ثروت ملی است که باید به آن توجه شود افزود: متاسفانه هیچ توجهی در این موارد از سوی وزارت نیرو انجام نشده است.

وی گفت: وزارت نیرو باید در قالب بودجه سال جاری هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت خریداری می کرد اما به دلیل ضعف های مدیریتی در این وزارتخانه این اقدام انجام نشد.

وی افزود: مجموع اعتبارات سدهای کشور امسال نسبت به سال گذشته 12 درصد کاهش داشته است و حال این سئوال مطرح می شود که آیا در حوزه آب موضوعی استراتژیک تر از سدها داریم؟

نماینده مردم اسلام آباد غرب مدیریت نیروی انسانی در وزارت نیرو را ضعیف اعلام کرد و افزود: برخی معاونت های زیر دست به دستورات شما توجه ندارند و این نشان از عدم موفقیت شما در مدیریت زیردستانتان است و آیا اصل اول وزارتخانه این نیست که زیر مجموعه تان را مدیریت کنید؟

فلاحت پیشه همچنین با بیان اینکه احکام قانون برنامه از سوی وزارت نیرو اجرا نشده است، گفت: کشور هنوز برای تامین آب شرب منتظر قضا و قدر است حال آنکه ایران کشوری است با منابع فراوان که می توان با مدیریتی درست مشکلات آبی را رفع کرد.

وی همچنین به اجرایی نشدن مصوبات سفرهای استانی اشاره کرد و گفت: دلایل زیادی برای استیضاح وزیر نیرو وجود دارد و من از نمایندگان خواهش می کنم که این دغدغه را نداشته باشند چون وزیر ضعیف تری جای نامجو می آید پس بنابراین به استیضاح رای مثبت ندهیم بلکه اجازه دهیم این موضوع به یک حرف در مجلس تبدیل نشود و خودتان را مدیون مردم و نامجو وزیر نیرو نکنید.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان سخنان فلاحت پیشه نمایندگان مجلس با احسنت احسنت وی را همراهی کردند.