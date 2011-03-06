خطر انقراض درختان پارک جنگلی قرق گلستان

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حمید سلامتی ظهر یکشنبه در آیین درختکاری در این پارک افزود: همچنین این امر موجب ایجاد نگرانی به علت عدم وجود نهال، کوبیدگی بوجود امده است.

وی اظهار داشت: به دلیل در خطر انقراض بودن درختان ،منطقه قرق برای درختکاری در این روز انتخاب شده است.



مدیرکل منابع طبیعی گلستان گفت: هزار هکتار جنگلکاری و یک هزار هکتار زراعت چوب در استان بصورت سالانه انجام می گیرد.



سلامتی با اشاره به هفته منابع طبیعی گفت: سازمان چنگلها اولین روز هفته منابع طبیعی را روز درختکاری نامگذاری کرده است.

مدیر کل منابع طبیعی استان گلستان گفت: در استان 11 پارک جنگلی به مساحت یک هزارو 300 هکتار وجود دارد که مدیریت سه پارک با منابع طبیعی است.



وی افزود: در استان 451 هزارو 700 هکتار جنگل و 862هزار هکتار مرتع وجود دارد.



این مراسم با حضور استاندار گلستان،نماینده ولی فقیه در استان گلستان،رییس جهادکشاورزی استان و جمعی از مسئولین استانی برگزار شد.