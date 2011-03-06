47 فیلم­ بخش نوعی نگاه جشنواره کیش اعلام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم‌های "جنگل خوش" سهیلا پورمحمدی، "رنگ قالی" ابوالفضل کریمی اصل، "آوای سنا" شهرام میراب اقدم، "پیغامبران" محسن خان‌جهانی، "گلیم در تالش" شهریار پورسیدیان، "میل گنبد" محمدرضا نجفی، "تا ابد بی انتهاست" جواد مزدآبادی، "رقص آفتاب" هادی شریعتی، "چشمه علی" محمد حاج قاسمی، "بخشی" محمد دستمالچیان

"صفحه کهنه یادداشت‌های من" مهیار خسروانی، "معلم کاشف" لادن صحرایی، "فرزند گوهر" سعیده ملامهدی، "فایز و پری" رضا سبحانی، "حنا" سیامک کاشف آذر، "گاوشکن" حسن نقاشی، "امیرجلال‌الدین چخماق" مینا مشهدی مهدی، "کهنه سوار" هادی آفریده، "از شوش دانیال تا لوور پاریس" پژمان مظاهری پور، "بانوی ایرانی" محمدرضا رحمانی، "تات" کیومرث صمدی طاری

"هوره" افشین عامریان، "خیام" شهرام علیدی، "دهل" جمیل مفاخری، "دست" احسان و ایمان رضایی، "هیما" توفیق امانی، "تا مردانمان برقصند" هیوا امین نژاد، "موزه مجلس ملی" رهبر قنبری، "بر بال فرشتگان" بابک بهداد، "در کوچه‌های کودکی" آزاده بیزار گیتی، "سمفونی بازار تبریز" محمد احسانی، "یک روستای ایرانی" محمد جعفری، "نقش خیال" آذر مهرابی، "رد پا" میر دولت موسوی، "بمب" امیر جغتایی، "عکاسباشی" امیر توده روستا، "شهر مرزی" امین بیگی، "مرسی" سید محمدرضا هاشمیان

"پوش" مریم قبادی، "در میان موج‌ها" مصطفی شیری، "ساز راز" علی پور طالبی، "آرش کمانگیر" نیما میگلی، "داستان دو خط" رامین رهبر، "سکوت برکه‌ها" فاطمه دست مرد، "همازوربیم" محمد جعفر باقری نیا، "اهل هوا" احمد علی بازماندگان قشمی و "کترا کیشه" بهزاد رسول زاده منتخب وحید موسائیان، عبدالرضاکاهانی، بهرام توکلی، محمود گبرلو و مسعود اطیابی هستند.

جشنواره بین‌المللی فیلم کیش به همت مرکز امور مناطق آزاد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از چهار تا هشتم اردیبهشت‌ماه سال 90 در جزیره کیش برگزار می‌شود.

